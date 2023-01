Legia zainteresowana Rasmussenem?

+ dodaj komentarz

- 44 minuty temu, *.orange.pl

@Hiszpan:

Przez ostatnie lata Legia zarobiła na prawdę sporo kasy na pucharach i na transferach...

Ale jeszcze więcej przepieprz... na tabuny trenerów, na bezsensowne transfery i na wysokie wynagrodzenia managerów i zawodników...

Jeżeli co okienko sprowadza się do klubu po 8-10 zawodników to jak ma być dobrze???

5 nowych to już za dużo, a ci zamiast kasę skupiać na konkretnych transferach to kupowali hurtowo... No i hurtowo dostawali po dupie...

Obecnie Legia kasą nie śmierdzi i przez najbliższe lata tak niestety będzie...

Chyba żebyśmy psim swędem awansowali do pucharów, to wtedy może by poszło szybciej... ale z tą ekipą się na to niestety nie zanosi...

