Tobiasz: Mundial? W sumie to śmieszna historia

Sobota, 7 stycznia 2023 r. 08:22 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Nastawienie jest takie, że trzeba gonić Raków. Zrobimy wszystko, żeby zdobyć jak najwięcej punktów i po cichu będziemy liczyć na to, że Raków się potknie. To są matematyczne obliczenia, ale najpierw trzeba zacząć od siebie. Najpierw musimy zacząć wygrywać, a potem liczyć, że Raków pogubi punkty - mówi Kacper Tobiasz, przed rozpoczęciem głównej fazy przygotowań do rundy wiosennej.









Młody bramkarz przebojem wskoczył do bramki Legii i jesienią nie zawiódł. W naszym Plebiscycie eLki 2022 wybraliście go Odkryciem Roku.



- Sam sobie wysoko postawiłem poprzeczkę, ale też miałem ją wysoko postawioną ze względu na to, jacy ludzie stali wcześniej w tej bramce. Bycie bramkarzem w Legii to ogromne wyzwanie, ale po to trenuje się całe życie, żeby te wyzwania pokonywać. To tylko i wyłącznie dodatkowa motywacja. Cieszę się, że mam szansę się tu wykazać - mówi "Tobi".



A jak to się stało, że poleciał na mistrzostwa świata do Kataru?



- W sumie to śmieszna historia. Byliśmy w autobusie na mecz ze Śląskiem Wrocław i doszła do nas informacja z mediów o kontuzji Bartka Drągowskiego. Chłopaki zaczęli się śmiać: "O, Tobi, jedziesz". Śmiechy, śmiechy, ale... 30 minut później zadzwonił do mnie trener Michniewicz i zapytał, czy mam ochotę pojechać jako czwarty bramkarz. Nie musiał długo czekać na odpowiedź. To dla mnie było bezcenne doświadczenie, starałem się wyciągnąć z tego jak najwięcej. Mam nadzieję, że ta możliwość trenowania z najlepszymi zaowocuje w rundzie wiosennej - mówi bramkarz.