Sparing: Legia Warszawa 2-2 Səbail FK

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

Gość niedzielny - 11 minut temu, *.centertel.pl Josue i tak u nas już nie zagra więc uj z nim niestety. Tylko pytanie po co go trener wystawia ?Żeby cenę podbić ?Zieliński dyrektor jest w Rosołka zapatrzony może to i dobrze bo mimo wszystko ktoś musi mu zaufać i w niego uwierzyć .A reszta pozostaje milczeniem niestety odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 30 minut temu, *.plus.pl Oczywiście klub zadłużony i nie ma hajsu, ale na obóz zagraniczny i luksusy jest tak samo jak kiedyś Dubaj, a po powrocie minusowe temperatury i w czapę od Podbeskidzia, takie zgrupowania są do zarabiania na ustawkach odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 32 minuty temu, *.plus.pl Tak jak pisałem przed wyjazdem do Belek: takie zgrupowania są od zarabiania hajsu na ustawkach sparingowych odpowiedz

Michał - 40 minut temu, *.plus.pl Sędzia to spaślak z kapelusza wyciągnięty. A u nas wszystko ciągle to samo.. skuteczność skuteczność i jeszcze raz skuteczność...no i po co Josue tyle pyskuje to nie wiem. odpowiedz

Ja - 58 minut temu, *.autocom.pl Sędzia to nawet nie wyglądał jak Sędzia, z 15 kg nadwagi,no i podejrzewam że takiego karnego to u buka postawił. Kpina i tyle,a poza tym to byliśmy lepsi,no i to tylko sparing odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Dowodów oczywiście na to nie ma i nie będzie, ale dla mnie ustawka. Powinniśmy to wygrać 3:1. Całe szczęście, że to chu...a warty sparing i nie ma on żadnego znaczenia. odpowiedz

xxc - 57 minut temu, *.35.88 @Arek: warto by bylo przeanalizowac jakie były kursy i zaklady a wowczas faktycznie bysmy sie przekonali czy byl to sparing bez zadnego znaczenia ;-) odpowiedz

Arek - 45 minut temu, *.tpnet.pl @xxc: ale owszem. Dla obstawiaczy ma znaczenie, jak najbardziej. Tylko, że ja nie gram u buków i na kursach się nie znam. Nawet nie chce mi się tego przeglądać. Ale jakbyś miał wątpliwości zawsze możesz wrócić do powtórek z karnym i bramką Picha. A znaczenia oczywiście to nie ma, za tego typu mecze nikt punktów nie przyznaje. To był tylko trening i tyle. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.