Już pierwszy tydzień 2023 roku przyniósł pierwsze legijne graffiti, które zdobią warszawskie mury. Po raz kolejny do pracy w farbami przystąpili UZaLeżnieni, czego efektem graffiti przedstawiające wojownika z herbem naszego klubu.

bum - 3 godziny temu, *.145.173 Ta postać powinna mieć twarz mioduskiego oraz dorysowaną chmurkę jak w komiksie, a w niej: MOJA LEGIA! WIELKA EUROPEJSKA LEGIA ! odpowiedz

