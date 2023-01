Bilety na mecz z Koroną. Cztery dni promocji!

Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

29 stycznia o godzinie 15:00 Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Koronę Kielce. Będzie to pierwsze spotkanie stołecznego zespołu w rundzie wiosennej i zarazem inauguracyjne w 2023 roku. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na ten mecz. Standardowy bilet na Żyletę kosztuje 30 zł. Przez pierwsze 96 godzin cena biletów będzie obniżona o 25% w związku z uzyskaniem określonego poziomu frekwencji na stadionie na meczu z Lechią Gdańsk. KUP BILET NA MECZ LEGIA - KORONA

taco - 54 minuty temu, *.vectranet.pl drogo ! nie ide ! odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ale, że o piętnastej? Dawno nie byłem o tej porze na meczu. odpowiedz

Kibic L - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kiedy zapisy na wyjazd do Lubina? Oczywiście mam nadzieję że wyjazd będzie specjalem

odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dla Mnie to jest dziwne że przy takich cenach nie ma co meczu kompletu. odpowiedz

SEBO(L) - 3 minuty temu, *.chello.pl @Alan: A może ludzie dojrzewają z czasem do chęci obejrzenia futbolu,i już nie przychodzą dla samej atmosfery? Może być tak,że chcą obejrzeć mecz,do tego wygrany,a najlepiej w stylu choćby przystępnym stylowo dla oka,w głośnej stadionowej ( i niezamulającej) atmosferze,niż na odwrót- przyjść,pośpiewać i przy okazji popatrzeć na zawodników walczących z własnymi niedostatkami futbolowymi,przekopujących piłkę górą, na boki i do tyłu? odpowiedz

Jacq - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kiedyś to bilety na Żyletę nawet po ponad 40 były i się sprzedawały. Inne jeszcze drożej. Teraz Mioduski musi po 20 sprzedawać... odpowiedz

