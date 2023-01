Dzisiaj Yuri Ribeiro świętuje 26. urodziny. Portugalczyk trafił na Łazienkowską w 2021 roku mając za sobą przeszłość m. in. w Benfice Lizbona oraz Nottingham Forest. W Legii rozegrał 28 spotkań i raz cieszył się ze zdobytej bramki. Z okazji urodzin jako Redakcja życzymy solenizantowi przede wszystkim zdrowia, a także wielu sukcesów z Legią oraz w życiu prywatnym.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.