Biblioteka legionisty: Jestem trenerem człowiekiem (239)

Wtorek, 7 lutego 2023 r. 16:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pod koniec 2022 roku ukazała się książka Marcina Papierza (znanego jako współzałożyciela bloga i magazynu "Asystent Trenera") zatytułowana "Jestem trenerem człowiekiem", w której poznajemy kilkunastu szkoleniowców, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach z ławki trenerskiej czy rozwoju. Kilku z nich miało okazję pracować w Legii - czy to z pierwszym zespołem, czy też grupami młodzieżowymi.



Do tych drugich zaliczyć należy Leszka Ojrzyńskiego, Roberta Podolińskiego oraz Dariusza Banasika, a swoimi przemyśleniami dzielą się również Czesław Michniewicz, Jacek Magiera oraz Aleksandar Vuković.



Każdy z trenerów odpowiada na ten sam zestaw pytań - dlaczego zostałem trenerem, jak zmieniałem się jako trener, jak praca w charakterze asystenta trenera wpływa na samodzielne prowadzenie drużyny, o momencie przejścia na wyższy poziom, czym jest kryzys i jak rozwiązywać momenty kryzysowe, czego nauczyłem się od swoich zawodników, kim jest świadomy trener, cechy dobrego trenera, co jest najtrudniejsze w pracy trenera, czym jest sukces w pracy trenera i jak sobie z nim radzić.



"Zdarzyła się kiedyś nietypowa sytuacja. Gdy szedłem korytarzem klubowym, zauważyłem, że pod herbem Legii robione jest zdjęcie jakiemuś człowiekowi. Podszedłem do jednego z fotografów i zapytałem, kto to jest. Usłyszałem, że to... nowy zawodnik. Spojrzałem na gościa, absolutnie nie przypominał posturą piłkarza. Okazało się, że to niejaki Hildeberto. Nie chciałem przy nim zachować się nie w porządku, bo chłopak był wszystkiemu najmniej winny, więc od razu skierowałem się do prezesa Dariusza Mioduskiego. Powiedziałem, że nie powinno się sprowadzać zawodników bez wiedzy trenera. Usłyszałem, że była to świetna okazja, że ten piłkarz nie był drogi. Tyle tylko, że nie był gotowy do gry..." - opowiada Jacek Magiera.



Oprócz wymienionych wcześniej trenerów, którzy mieli okazję pracy w Legii, przepytani zostali następujący szkoleniowcy: Marek Dragosz, Miłosz Stępiński, Marek Zub, Dariusz Dźwigała, Dominik Nowak, Mariusz Rumak, Bartłomiej Zalewski, Ireneusz Mamrot, Marcin Dorna, Marek Papszun, Waldemar Fornalik, Nenad Bjelica, Antoni Piechniczek, Marcin Brosz, Artur Skowronek i Maciej Bartoszek.



"(...) Ostatecznie do tego nie doszło, a jedyną osobą, która trafiła z Fortów Bema na Legię, byłem ja. Grupami młodzieżowymi w Legii zarządzał wtedy Andrzej Trzeciakowski. To, że ja się wszystkim interesowałem, chodziłem, dopytywałem, zwróciło jego uwagę. Dostałem propozycję pracy w Legii i choć pracowałem wówczas w szkole, natychmiast wszystko rzuciłem. Jest dość prawdopodobne, że byłem pierwszym trenerem w Polsce, który dostał etat przy pracy z młodzieżą. (..) Przez chwilę były plany połączenia z Deltą Warszawa i jednym z największych sukcesów było wypatrzenie w Varsovii Roberta Lewandowskiego, a następnie sprowadzenie go do klubu. Idealnie wpisywał się w koncepcję projektu stworzenia zespołu złożonego z najzdolniejszych chłopaków z Warszawy. Niestety, nie udało się go zrealizować i drużyna się rozpadła. Roberta zabrałem ze sobą do Legii i cieszę się, że mogliśmy współpracować" - mówi Dariusz Banasik, który przy Łazienkowskiej pracował z młodzieżą oraz drugim zespołem.



Ciekawymi spostrzeżeniami dzieli się również Aleksandar Vuković, który mówi m.in.: "Praca w Legii dla wielu przychodzi na sam koniec przygody trenerskiej, to swego rodzaju szczyt. Mogę się więc cieszyć, że w moim przypadku przyszła szybko i trwała dość długo. Czuję się dzięki temu gotowy do podejmowania kolejnych, dużych wyzwań". Książka liczy 272 strony i jest do nabycia w Internecie w cenie 89 złotych.



Tytuł: Jestem trenerem (człowiekiem)

Autor: Marcin Papierz

Wydawca: Asystent Trenera sp. z o.o

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 272

Cena: 89 zł



