Belek: Organizacja defensywy

Sobota, 7 stycznia 2023 r. 17:11 Woytek, źródło: Legionisci.com

Popołudniowy trening nie należał do najdłuższych. Po krótkiej, 15-minutowej rozgrzewce zawodnicy przeszli do gry 11 na 11 na skróconym polu gry, a praca skupiała się głównie nad organizacją defensywy. Tym elementem zajęć kierował Aleksandar Rogić, który często przerywał rozgrywanie piłki, by tłumaczyć kolejne aspekty zachowania na boisku, odpowiedniego ustawiania się i zagrywania futbolówki we wskazane miejsca.









Sztab szkoleniowy podzielił zespół na następujące jedenastki:



Różowi: Tobiasz (Trojanowski) - Nawrocki, Augustyniak, Jędrzejczyk - Wszołek, Sokołowski, Strzałek, Kapustka, Baku - Muci, Pich

Niebiescy: Miszta (Hładun) - Rose (Kisiel), Charatin, Ribeiro - Johansson, Celhaka, Slisz, Josue, Mladenović- Carlitos, Rosołek



Prawdopodobnie zbliżone składy zagrają w niedzielę w sparingu z azerskim zespołem Sabail FK. Początek meczu zaplanowano na godzinę 15 czasu polskiego, a transmisję będzie można obejrzeć na sport.tvp.pl. Na naszej stronie przeprowadzimy tradycyjną tekstową RELACJĘ LIVE! ze zdjęciami. Zapraszamy!



W czasie gdy główna grupa pracowała nad aspektami taktycznymi i pressingiem, trójka młodych zawodników - Jakub Jędrasik, Jan Ziółkowski i Filip Rejczyk - ćwiczyła indywidualnie z Patrykiem Małeckim.



Po godzinie zajęć zawodnicy otrzymali dodatkowe 10 minut do zagospodarowania we własnym zakresie. Carlitos i Josue postanowili zorganizować konkurs rzutów wolnych, w których nieco lepszy okazał się Portugalczyk. Filip Mladenović "katował" dośrodkowania, a inni zawodnicy strzelali na bramkę strzeżoną przez jednego z bramkarzy.



- Miałem 3 tygodnie odpoczynku, trenowałem indywidualnie i można powiedzieć, że jestem przygotowany do przygotowań. Jaki cel? Moim celem zawsze jest walka o mistrzostwo i puchar polski. Czy się uda, czy nie, to nie wiem, ale wierzę w siebie sztab i kolegów z drużyny - powiedział "Mladen" po treningu.