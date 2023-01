Komentarze (18)

Zbycho(L) - 1 godzinę temu, *.188.17 Patrząc na sędziów to chyba oni tylko wiedzą jakim wynikiem skończy się ten mecz. Pewnie postawili grubą kasę u buka. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl Mecz sprzedany przez sędziów u buka odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.35.88 ciekawe jak kursy u Azjatów? - bo sędziowie jakby w nienajlepszej formie ;)

- to tak na usprawiedliwienie



a teraz pytanie do naszych kopaczy: "czy zawodowy pilkarz by zagrac do kolegi, za kazdym razem musi przyjąć, poprawić i to niejednokrotnie (bo pilka zawsze odskakuje) i dopiero wówczas podac?" odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Co to za tłuścioch sędziuje to masakra. Gwiżdże tylko dla Azerbejdżanu. Kebab jeden odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jak zwykle skuteczność.... to woła o pomstę do nieba!!! odpowiedz

xxc - 2 godziny temu, *.35.88 W pierwszej połowie jedna jedenastka. Na drugą desygnowana jest druga. Na ławce wciąż zostanie jeszcze Celhaka i Kisiel (dwaj defensywni pomocniczy). Nie mówię już o tym, że jako defensywny może grać Augustyniak, czy Charatin. Media natomiast rozpisują się o zainteresowaniu rasmussenem (kolejnym defensywnym) - na pewno zawodnik to niezbędny! ;-p odpowiedz

Pepcio(L) - 2 godziny temu, *.net.pl Ile razy można być na spalonym. Jak trampkarze. Siła strzałów też ten poziom. Pozytyw Strzałek i Muci, choć nadal ciężko oglądać. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Dziękuję tvp sport za super transmisję z meczu, pod tytułem:problem z serwerem".

Gratki. odpowiedz

Yaro - 1 godzinę temu, *.com.pl @Leśny Dziadek: Wystarczyło odłączy AdBlocka. odpowiedz

Sebas (L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Gdzie ta transmisja ... Ja się pytam ? odpowiedz

W(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Pisali że TVP Sport a tu ch...jjjj i nic odpowiedz

.. - 2 godziny temu, *.chello.pl @W(L): Trzeba czytać ze zrozumieniem. odpowiedz

xxc - 2 godziny temu, *.35.88 @..: ...czego ty oczekujesz? Czytania ze zrozumieniem? Ważne, że umie przeklinać! No i nastawienie typowe dla tego typu intelektualisty: "pretensje do garbatego , że ma proste dzieci" odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.chello.pl Z dobrych wiadomości ,grają całkiem szybko ,widać ze motoryka jest Ok, tylko brak tych umiejętności niestety … odpowiedz

Rysio - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ludzie ,jest dobrze:) odpowiedz

dino - 2 godziny temu, *.54.69 @Rysio:

Jest super liga azerska urosła w siłę ostatnimi czasy jestem pod wrażeniem jak Loczek silny i poważny klub buduje odpowiedz

Zly - 3 godziny temu, *.chello.pl Stały fragment gry,nikt z naszych nie zareagował jak dzieci we mgle,każdy się patrzył gdzie leci piłka i tylko przeciwnik wyskoczył i strzelił bramkę ,.ładnie się zaczyna narazie brak chęci ,wiem ze to początek przygotowań ale widać ze mobilizacji brakuje bo i tak nikt inny nie zastąpi tych co są na boisku odpowiedz

