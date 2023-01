Fotoreportaż i skrót sparingu z Sabail FK

Niedziela, 8 stycznia 2023 r. 19:29 Woytek, źródło: Legionisci.com

Niezrozumiałe decyzje dwójki arbitrów wypaczyły końcowy wynik sparingu Legii z Sabail FK. Wprawdzie Wojskowi szybko stracili bramkę, ale przed przerwą Robert Pich doprowadził do wyrównania, ale boczny sędzia po chwili uniósł chorągiewkę do góry. W drugiej połowie przy stanie 1-1 główny arbiter dopatrzył się faulu Yuriego Ribeiro w polu karnym, choć legionista nawet nie miał kontaktu z rywalem. Po tej sytuacji czerwoną kartkę otrzymał Josue. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z niedzielnego sparingu.



Fotoreportaż z meczu - 50 zdjęć Woytka