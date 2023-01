Na testach w Legii Warszawa w tureckim Belek przebywa obecnie Koreańczyk. 25 letni Jin-hyun Lee nie ma obecnie klubu. Występuje na pozycji nr 8, w środku pomocy. Do tej pory grał głównie w lidze koreańskiej.

Sebastian - 30 minut temu, *.centertel.pl A nie jest to Katanima odpowiedz

SEBO(L) - 39 minut temu, *.chello.pl Atlas poszedł w ruch,globus kręci się!

Chłop spełnia podstawowe warunki: bezrobotny, bezimienny, bezpłatny,pewnie bez treningu od jakiegoś czasu,i prawdopodobnie bez możliwości komunikowania się ... Potencjalna gwiazda ligi leci z Korei,na obóz do Turcji, by spróbować grać w Polsce. Wszystko w zasadzie zgadza się, tylko ja czepiam się bezpodstawnie. odpowiedz

Cyniek - 26 minut temu, *.heldenvannu.net @SEBO(L): jeszcze jednego warunku nie wymeniłeś że jest z jakąś kontuzja przewlekła odpowiedz

SEBO(L) - 5 minut temu, *.chello.pl @Cyniek : to jest oczywista oczywistość. Dodam,że chłop grał ostatnio w drugiej lidze koreańskiej, a kiedyś nawet kilkanaście meczów w Austrii.

Brać go, a menadżera jeszcze w rękę całować, że nam taką okazję pod nos podstawił. Gangnam style! odpowiedz

Opoor - 45 minut temu, *.orange.pl Jak dobry i niekontuzjogenny to brać!!!! odpowiedz

xxx - 39 minut temu, *.50.21 @Opoor: czy "kontuzjogenny", to mniej ważne (choć nie dobrze jak łapie zbyt wiele kartek za faule), ważne aby nie był podatny na kontuzje odpowiedz

L - 58 minut temu, *.aster.pl Miod kim won :) odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 58 minut temu, *.t-mobile.pl TuTynk Pęk? odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brać go zadarmoszke Miodek zarobić 3 gr.....

.... grosze bo zostanie sam Miodek i odpowiedz

Zbycho(L) - 1 godzinę temu, *.188.17 Bo to jest bonus do koreańskich czołgów K2, które kupiliśmy. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 20 minut temu, *.plus.pl @Zbycho(L):



Hahahaha, zrobiłeś mi wieczór 10/10! odpowiedz

Rado - 1 godzinę temu, *.chello.pl To jest przyszła gwiazda światowego formatu. odpowiedz

Kumaty - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Young lee Pong. Zawodnik 4tej drużyny ligi koreanskiej. Rozwiązał kontrakt i jest wolnym graczem. Kontuzjogenny. odpowiedz

eLo - 5 minut temu, *.chello.pl @Kumaty: ssij kij chamie odpowiedz

Mariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Billgunn ajunabator odpowiedz

SEBO(L) - 18 minut temu, *.chello.pl @Mariusz : to był(by) Mongoł,ale spokojnie - globus się kręci... ;) odpowiedz

FI(L)IP - 1 godzinę temu, *.. Kim-On-Jest? odpowiedz

Adson 78 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Każdemu trzeba dać szanse się pokazania !!! odpowiedz

Lolel - 1 godzinę temu, *.orange.pl To jin-hyun-lee, znany gracz w Korei Południowej ,ciekawy gracz odpowiedz

kibicL - 2 godziny temu, *.centertel.pl To ten długo wyczekiwany następca Luquinhasa? :D coś długo leciał... czyżby szedł pieszo z korei? odpowiedz

stabur - 2 godziny temu, *.orange.pl wg. video mocny jest: https://m.youtube.com/watch?v=h_QNYTrHZ2c odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Jeszcze Koreańczyka to u nas nie było… odpowiedz

Hh - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Może z Korei północnej? odpowiedz

Asd - 2 godziny temu, *.chello.pl Jin-hyun Lee odpowiedz

stabur - 2 godziny temu, *.orange.pl …. Franek Kim-ono? odpowiedz

