Rosołek: Gole dają mi pewność siebie

Niedziela, 8 stycznia 2023 r. 17:41 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- To był dobry początek przygotowań w moim wykonaniu. Wynik może nie jest taki, jaki byśmy chcieli, ale pamiętajmy, że to dopiero początek obozu. Na pewno wyciągniemy wnioski z tego meczu i poprawimy się w następnym sparingu - mówi po towarzyskim spotkaniu z Səbail FK napastnik Legii, Maciej Rosołek.









- Bramki bardzo cieszą. Jak na razie strzeliłem w każdym sparingu, w lidze niestety trochę mniej. Mam nadzieję, że to się zmieni. Gole z treningów czy sparingów dodają mi pewności siebie. Także taki bodziec, żeby wierzyć, że w rundzie wiosennej będzie lepiej zarówno ze strony drużyny, jak i mojej.



- Nie chcę się wypowiadać o poziomie sędziowania. W naszych ostatnich sparingach, szczególnie zagranicznych, wychodzą śmieszne sytuacje. Uważam, że karny był "trochę" naciągany, ale niech będzie. Za co Josue dostał czerwoną kartkę? Szczerze nie wiem. Jest dobrym piłkarzem i człowiekiem, ale czasami bywa nerwowy i pewnie go trochę poniosły emocje. Taki po prostu jest.