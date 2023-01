Kalendarze sekcji rugby i kosza na rok 2023

Legijne sekcje koszykówki oraz rugby przygotowały dla kibiców kalendarze na rok 2023. Kalendarze koszykarskie sprzedawane są na meczach naszej drużyny (najbliższy 15 stycznia na Bemowie) w sklepie kibica w cenie 30 złotych. Dokładnie ten sam format (trójdzielny) mają kalendarze sekcji rugby, które zamawiać (w cenie 30 zł) można poprzez wiadomość prywatną na FB sekcji . Do wyboru jest jeden z trzech wzorów. Zamówienia kalendarzy od Legia rugby należy składać do wtorku włącznie.

Siara - 1 godzinę temu, *.plus.pl A Janusze ze Źródła od kalendarzy nawet wysyłki nie potrafią ogarnąć odpowiedz

