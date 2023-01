PP: Lechia załatwia pozwolenie na imprezę masową. Sprzedaż biletów w styczniu

Poniedziałek, 9 stycznia 2023 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Lechia Zielona Góra czyni starania o organizację imprezy masowej na 5 tysięcy osób na ćwierćfinałowym meczem Pucharu Polski z Legią Warszawa. Spotkanie ma zostać rozegrane na przełomie lutego i marca, a w Zielonej Górze chcą jeszcze w styczniu rozpocząć dystrybucję biletów. Ze względu na brak oświetlenia, mecz prawdopodobnie rozpocznie się o godzinie 12:00 lub 13:00 - tak samo jak spotkanie 1/8 finału z Radomiakiem.



Mecz Lechii z Legią odbędzie się na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze, który sąsiaduje z tym, na którym Lechia rozgrywa swoje mecze III-ligowe. Mecze Pucharu Polski z Radomiakiem i Jagiellonią lechiści zagrali na obiekcie lekkoatletycznym, ale w obecności 999 widzów - bez pozwolenia na imprezę masową. Przyjazd Legii wzbudza olbrzymie zainteresowanie, pomimo że spotkanie rozgrywane będzie w środku dnia. Lechia szykuje m.in. infrastrukturę informatyczną do sprzedaży biletów na imprezę masową - wejściówki na poszczególne miejsca będą przypisane do numerów PESEL. "Do niej musimy podłączyć bazę zakazów stadionowych" - tłumaczą w zielonogórskim klubie. Rozpoczęcie sprzedaży biletów zaplanowano na koniec stycznia. Wcześniej miejsca na mecz z Legią zapewnili sobie ci, którzy kupili abonament na rundę wiosenną.



Lechia czyni także starania, by spełnić wszystkie wymogi ustawy o organizacji imprez masowych. "Organizator, który odpowiada za bezpieczeństwo, musi stworzyć warunki, żeby było bezpiecznie. Policja jest tylko do konsultacji i do oceny, czy warunki zostały spełnione. My nie jesteśmy na stadionie, tylko obok, przy wejściach. Na wezwanie organizatora, że coś się dzieje, możemy wejść. Decyzję wydaje prezydent, a my opiniujemy zgodę. Musimy być pewni, że wszystkie warunki zostały spełnione. Kluby koszykarskie i żużlowe od lat współpracują z nami. Teraz klub Lechia Zielona Góra współpracuje z nami od kilku tygodni po to, żeby spełnić te wszystkie warunki" - mówi podinspektor Małgorzata Barska z zielonogórskiej policji.















fot. Bodziach