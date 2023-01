Belek: Pierwszy trening Koreańczyka

Czy po pierwszym treningu można ocenić testowanego Koreańczyka? Na pewno piłka przy nodze mu nie przeszkadza, potrafi nią operować zarówno prawą, jak i lewą nogą. Nie miał problemów z rozumieniem poleceń i ich wykonywaniem. Na ten moment to tyle pozytywów, które dało się zauważyć. Dodając do tego fakt, że był to trening jedynie młodych zawodników, nie wyróżnił się niczym szczególnym. Prawą nogą z 20 metrów raczej bramki nie zdobędzie, a i lewą nie doczekaliśmy się jakiegoś soczystego uderzenia. Drybling w gierkach 3 na 3 też nie był wybitny, a z grą defensywną raczej miał problemy. Pod koniec zajęć chyba zaczęło brakować mu sił, ale trzeba brać poprawę na to, że dwa ostatnie miesiące trenował jedynie indywidualnie, bo ostatni ligowy mecz rozegrał w połowie października. Czy może być to jakieś sensowne wzmocnienie obecnego składu Legii na wiosnę? Zaryzykujemy stwierdzenie, że raczej nie, choć najbliższe dni i sparingi może zmienią pierwsze wrażenie. Popołudnie legioniści mają wolne. We wtorek powrócą do tradycyjnego rytmu treningowego, a w środę rozegrają drugi sparing - rywalem będzie węgierski Mezőkövesd Zsóry FC. Poniżej materiał filmowy treningu z udziałem Jin-hyun Lee.

Www - 5 minut temu, *.chello.pl A co z tym Borubarem Alkoholikovem? Bierzemy? Czy o 20 pln-ów za dużo chciał miesięcznie i nie stać? Temat upadł tego herbatnika? odpowiedz

ZenekL3 - 54 minuty temu, *.chello.pl W zasadzie jest mi obojętne skąd i jak pozyskujemy piłkarzy 1 czy 2 liga koreańska. Fakt jest taki, że ostatni mecz rozegrał w październiku więc nawet jeśli jest dobry na początek sezonu nie będzie gotowy. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.torun.pl 2 liga koreańska :) ale za darmo, więć będą robić wszystko, żeby prosto kopał, to może za milion ktoś go odkupi po roku ;) Miodek takich najbardziej lubi. Z akademii nikogo nie mogą mu wyprodukować mimo, że ma jedną z najdroższych akademii w europie, więc trzeba szukać alternatyw. Szansa, że się nada jest duża bo u nas się znają inaczej na piłce. Takiego Verbicia bez żalu oddawano, bo nic nie pokazał. Z wielką radością przyjmowano Carlitosa :) Carlitos nie łapał się w Panathinaikosie, a Verbic tam gra w każdym meczu :) Hiszpański temperament pewnie jeszcze odpali i tego trzeba się trzymać :) a Verbic jest słaby bo Grecy się nie znają ;) odpowiedz

SEBO(L) - 19 minut temu, *.chello.pl @Kibic: wiesz,Verbic może i gra w każdym meczu,ale żeby tam robił szał... to ciężko powiedzieć. W lidze 15 meczów, 743 minuty, czyli średnio około 50 minut na mecz,2 gole i asysta. Pewnie sam wolał odejść, widząc z jakimi artystami gra,przegrywając połowę meczów w lidze. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Na moje, to on tu nie przyjdzie. Sprawdzić typa nie zaszkodzi. W wakacje też testowali jakiegoś kasztana ch...j wie skąd, bo już nie pamiętam. W każdym razie nie przyszedł. Z tym Koreańczykiem czuję, że będzie podobnie. Tym bardziej, że z pustego i Salomon nie naleje. Co Mioduski zrobił z tym klubem, to jest szok. odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Kolejny obóz przygotowawczy,z kolejnym trenerem, ale system i nawyki są kontynuowane. Raptem kilka treningów,jeden sparing,i dzień wolny... :D

Czas od ostatniego meczu w lidze - WOLNE,powrót do treningów (bardziej dla podtrzymania formy niż przygotowujących do rundy wiosennej),w międzyczasie 3 sparingi,przerwa świąteczna- więc WOLNE,wyjazd na obóz i ...już pisałem na początku.

Ja rozumiem potrzebę odpoczynku,ale niech chociaż zmęczą się,bo cały poprzedni sezon odpoczywali,w tym na początku też,bo kwalifikacje do pucharów przepadły.

CAŁOROCZNY WAKACYJNY KLUB SENIORA LEGIA MA SIĘ DOBRZE!

Dalej...

Kiedyś można było przeczytać wypowiedzi ludzi pracujących w klubie,że drużynę na lato,czyli puchary,powinno się ,BA! trzeba budować już w zimie,żeby na wiosnę był czas na zgranie. Słusznie!I mamy obóz zimowy,i dowiadujemy się,że nie wiadomo,czy zostanie najlepszy zawodnik środka pola,oraz jedyny sensowny zawodnik defensywno - ofensywny,grający w bocznym sektorze boiska,a do tego grający lewą nogą. Dlaczego nie wiadomo? Bo nie wiadomo,i już.

No to może jakiś transfer do klubu? Więc czytamy,że jest zainteresowanie defensywnym pomocnikiem z polskiej ligi,bo mamy na tej pozycji prawdziwy deficyt w liczbie... "raptem" 5 zawodników mogących grać na tej pozycji. I do tego dochodzi jeszcze ten wczorajszy news - piszecie,że piłka mu nie przeszkadza,ale nie ma uderzenia żadną ze sprawnych nóg,niezbyt drybluje,nie bardzo broni... Jest Azjatą,więc wzrostem pewnie też nie wspomoże... Ludzie, to szkoda czasu na niego,szkoda nawet mu dać jeść. Może chociaż płaci za swój pobyt? Jeśli tak jest budowana ekipa na puchary,to lepiej od razu oznajmić,że nie chcemy ich. Będzie mniejszy zawód kibiców (chyba tylko tych młodszych,lub co bardziej naiwnych). Ale będzie jeden konkretny plus - więcej czasu WOLNEGO...

odpowiedz

Biała siła - 6 minut temu, *.vectranet.pl @SEBO(L): Nasi piłkarze już osiągnęli stan nirwany więc jakie kolwiek wysilki już nie są potrzebne , odpowiedz

Sorry - 3 godziny temu, *.53.25 Koreańczyk, myślałem ze może jakiś szybki wariat będzie a tu niestety z opisu wynika ze po jednym sezonie nawet nikt go nie zapamięta. Jak my tak się zbroimy to niedługo szczytem marzeń będzie PP. odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ależ mamy farta że jego menago najpierw polecił go Legii a nie np.borusii odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl To jest akt desperacji, w temacie szukania zawodników... odpowiedz

Ju(L)ius - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: Nie wiem gdzie tu widzisz desperację..... odpowiedz

axlrose - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Ju(L)ius: Doprawdy nie widzisz?

W sprawie tego Koreańczyka to filmowy Pawlak powiedziałby zapewne:

"Toż to szok!" odpowiedz

