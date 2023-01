Koszykówka

Legia Warszawa 75-61 Sokół Łańcut

Niedziela, 15 stycznia 2023 r. 17:13 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 16. kolejki Energa Basket Ligi rozegranym w hali Bemowo Legia Warszawa wygrała z Sokołem Łańcut 75-61. Kolejne spotkanie podopieczni Wojciecha Kamińskiego zagrają w najbliższą sobotę we Wrocławiu ze Śląskiem.









Pierwsza połowa nie dostarczyła wielu punktów z obu stron. Po niespełna siedmiu minutach gry goście prowadzili 10:3, a pierwszą kwartę zwyciężyli 14:11. Wśród podopiecznych trenera Marka Łukomskiego prym wiodło trio Kemp – Sanders – Thornton. To właśnie Ci zawodnicy w dużej mierze dostarczali swojej ekipie kolejnych punktów. Legia nie cieszyła się dobrą skutecznością – zaledwie co czwarty rzut gospodarzy trafiał do kosza. Na półmetku jednak beniaminek Energa Basket Ligi poprowadził tylko 29:28.



Po powrocie z szatni Legia grała nieco lepiej, ale wciąż nie potrafiła zbudować kilkupunktowej przewagi nad rywalem. Najjawniejsza postacią w drużynie trenera Wojciecha Kamińskiego był Travis Leslie lecz to po celnym rzucie za trzy Janisa Berzinsa warszawianie uciekli rywalom na dystans pięciu „oczek”. Straty tuż przed końcem trzeciej kwarty zmniejszył nieco James Eads, Przed decydującą częścią spotkania Zieloni Kanonierzy prowadzili 48:46.



Czwarta odsłona meczu była najlepsza w wykonaniu gospodarzy, którzy w końcu dużo lepiej spisywali się w ataku zdobywając w niej 27 „oczek”. Defensywa warszawian nie pozwoliła Sokołowi na zbyt wiele, co okazało się przepustką do zwycięstwa. Legia Warszawa pokonała Rawlplug Sokół Łańcut 75:61 i zapisała na swoim koncie dziesiąty triumf w trwającym sezonie Energa Basket Ligi.



- Dziękujemy kibicom za doping, fajnie jest grać w wypełnionej kibicami hali. Dziękuję także Rayowi, dla którego był to ostatni mecz w Legii Warszawa. Razem ze swoim agentem skorzystał z klauzuli zapisanej w umowie i przenosi się do Francji. Oczywiście francuski klub musi najpierw wpłacić określoną sumę pieniędzy. Życzymy mu powodzenia i szukamy jego następcy – powiedział po meczu trener Wojciech Kamiński.



Kwarty: 11-14, 17-15, 20-17, 27-15







Sędziowie: Marcin Kowalski, Karol Nowak, Cezary Nowicki

Komisarz: Jarosław Czeropski



