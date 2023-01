Sparing: Legia 0-0 Mezőkövesd Zsóry FC

Komentarze (17)

+ dodaj komentarz

dodaj

Biała siła - 33 minuty temu, *.vectranet.pl Ciemność widzę ciemność odpowiedz

exsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl To ile minut gral Koreanczyk i to dalo sprawdzic na jakim jest poziomie P.Trenerze bo oby nie tak ze wejdzie a sedzia odgwizdze koniec meczu co juz widzielismy i nie tylko w lidze wiec nad tym prosze pomyslec !!!! odpowiedz

WSL - 1 godzinę temu, *.orange.pl Slabo "LEGIO " oby w lidze bylo zdedcydowanie lepiej w przeciwnym razie zapomnijmy o walce o "MISRZA" chociaz i tak to jest trudne do uwierzenia !!! odpowiedz

ZenekL3 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Sparing jak sparing, trudne warunki, przeciętna gra. Dwa wnioski. Pierwszy to taki, że druga połowa pokazała jak wielu mamy w składzie piłkarzy kompletnie nieprzydatnych do dla drużyny. Po drugie Jinx Hujli ma takie braki motoryczne, że będzie gotowy do gry na przełomie maja i czerwca. odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl Porażka to zgrupowanie.

Rywale a-klasowi, warunki z okręgówki, kto to w ogóle organizował? odpowiedz

Januszek - 3 godziny temu, *.chello.pl KIN UN JEST nic nie strelil nie wylozyl super pilki do polskiego Hyuga Kodziro super snajpera rosolka? odpowiedz

Kristof - 3 godziny temu, *.ziggo.nl Grunt ze pogoda dopisuje :) A teraz calutkie 10 dni bedzie lało i bedzie zimniutko.Pięknie dla wszystkich polskich drużyn, które tam polecieli myśląc ze beda na wczasach.Magia.Trzeba było zostać w Polsce.Prawie taka sama pogoda. odpowiedz

Anty czesio - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Koreańczyka bo za darmo brać heh to już lepiej ogrywać młodych a dziś żaden prócz Strzałka nie dostał szansy, a potem się dziwią że młody Majchrzak już w Romie z Primavery przesunięty do 1 drużyny i kwestia czasu debiut w Serie A a u nas nie zadebiutował nawet nie był rezerwowym ani raz a co tam bo lepiej brać Rusynow, Celhaki i inne Charatiny itd a potem płacz że budżet mały jak się płaci krocie Kastratiemu czy Hannie. Przecież to co okienko jest wyrzucanie pieniędzy -jak ostatnio Kramer czy Baku. Przez ostatnie 2 lata wyrzucono tyle pieniędzy a efekt żaden coz... odpowiedz

ZWP - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl @Anty czesio:



Sto procent – a nawet więcej racji ma Autor tego wpisu.



Wiem, że się nie dowiem ile wpłynęło na konto wymienionych z nazwiska pseudo piłkarzy oraz konto ich klubów i menadżerów.



Wiem natomiast, że każda wydana na wymienionych złotówka została zmarnowana.



Wiem, że Legia jest własnością właściciela i może z klubem robić, co mu przyjdzie do głowy.



Nie wiem natomiast

dlaczego w jego klubie kwestia wieku zawodnika wydaje się być co najmniej dziwna. Wzbudzający tyle emocji kibiców Igor ma mniej więcej tyle samo lat, co Maik kiedy zaczął (i to z powodzeniem) występy w pierwszej drużynie w walce o punkty. Czyżby wpuszczono Maika przez pomyłkę na boisko? Szkoda, że nie uczyniono tego samego z Igorem. A może okazałoby się (po raz kolejny), że mamy drugiego Maika? odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.torun.pl @Anty czesio: Problem jest taki, że w Romie ma kto takiego chłopaka szkolić. U nas nic by nie grał. Akademia to starszna lipa. Miodek myślał, że jak będzie bardzo droga w budowie, to i talenty będą same przychodziły i same się tam szkoliły. CLJ czy Legia 2 też nic nie gra, więc cięzko trenerowali wstawiać takich chłopaków do esa. W tej rundzie najlepszym młodzieżowcem czy ogólnie wyróżniającym się piłkarzem w lidze jest bramkarz - Tobaisz ;) To jest chore, że nie ma nikogo z pola młodego, kto potrafiłby kopnąć prosto piłkę ;) Ciekaw jestem kariery tego Majchrzaka. Spójrz gdzie są Ci co odchodzili w starszym wieku ;) Karbownik miał być gwiazdą, a cisza póki co. Borysiuk też sie zapowiadał i wrócił szybko. Wolski? Małecki jeszcze ma czas. Szymański jedynie coś gra. Reszta zapomniana. Poza tym u nas ciągle liczą, że trafią się gracze jak Prijovic i Nikolic oraz Ofoe na których uda się coś zarobić, a przy okazji lige wygrać. Dlatego koreańczyk jest dobrą opcją jeśli tani. Gdyby w akademii byli trenerzy z prawdziwego zdarzenia, to można by opierać zespół na młodzieżowcach, a tak będzie egoztycznie ;) odpowiedz

robochłop - 4 godziny temu, *.orange.pl Madziarzy dzisiaj wiernie imitowali styl Korony Kielce...my niestety niewiele im w sumie przeciwstawiliśmy...warunki do gry kiepskie-dobrze że bez kontuzji się obyło...i to w sumie jedyny pozytyw... odpowiedz

Lemiesz Grochuw - 4 godziny temu, *.plus.pl Wina deszczu co? odpowiedz

olew - 4 godziny temu, *.vectranet.pl niezły ten Koreańczyk, skład II połowy lepiej się oglądało, agresywni Madziarzy... odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @olew: na Madziarów może i niezły, ale jak przyjdzie mu zagrać w ekstraklapie to wtedy się okaże co to za grajek, oczywiście jeśli go wezmą,ale jak za darmo to raczej pewne. odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @olew: widzę że wielkich wymagań przed tym Koreańczykiem nie stawiają, czy średni mecz z zespołem poziomu 1 ligi polskiej wystarczy żeby go podpisać? odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Wieczny fan Mioduskiego : on leciał 24 h , i nie miał nawet jednego treningu, to nie jest gwiazda ich repry, bo tacy grają w Anglii i Niemczech, pod koniec kiwnął trzech jak ta lala, lewonożny pomocnik jest wartością, a mamy dobrego trenera i dobrego dyrektora więc niech go sprawdzą, on ma kontrakt, więc raczej wypożyczenie odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.torun.pl @olew: Jakie 24h leciał? Siedzi w Turcji i szuka klubu na własną ręke. Trening zdążył mieć. Wczoraj jest artukuł "pierwszy trening koreańczyka" Poza tym bez treningów nie miałby siły grać ;) Nawet bez klubu piłkarze trenują na własną rękę. Jakie wypożyczenie? On nie ma klubu. W tych czasach testuje się młodzieżowców w dobrych klubach za niemałe pieniądze, a nie 25 letnich piłkarzy. Po czym mozna wnioskować, że mamy dobrego trenera i dyrektora? Po tym, że jeszcze nic nie osiągneli? Jedyna prawda jaką można przeczytać dotyczy reprezentacji. Tam dla niego miejsca nie będzie. W 2 lidze ostatnio koreańskiej grał, a w europie się nie sprawdził. Na koniec życzę Ci, żebyś prawdziwą lale kiedyś zobaczył ;) Mam nadzieje, że nie uraziłem, bo teraz takie czasy, że uwagi lepiej nie zwracać ;) ale wypadało napisać jak jest naprawdę :) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.