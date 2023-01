Mezőkövesd Zsóry FC - drugi sparingpartner Legii w Turcji

Wtorek, 10 stycznia 2023 r. 12:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

11 stycznia o godzinie 15:00 czasu polskiego Legia Warszawa rozegra drugie sparingowe spotkanie podczas zgrupowania w tureckim Belek. Rywalem legionistów będzie węgierska drużyna Mezőkövesd Zsóry FC.









To zespół z małej miejscowości Mezőkövesd, położonej w połowie drogi pomiędzy Budapesztem i Debreczynem. Został założony 31 stycznia 1975 roku jako Mezőkövesdi Munkás SE. Aż do roku 1996 występował w rozgrywkach na szczeblu regionalnym. 4 lata grał w 3. lidze, z której jednak spadł w sezonie 1999/00, by powrócić rok później. Potem awanse mieszał ze spadkami. Od 7 lat występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej, póki co, bez żadnych sukcesów. Obecnie zajmuje 9. miejsce w tabeli w 12-zespołowej lidze. Podobnie jak Legia, Mezőkövesd Zsóry FC wiosenne rozgrywki rozpocznie 29 stycznia. Wówczas zmierzy się na własnym, liczącym zaledwie 4500 miejsc stadionie z 4. aktualnie Puskás AFC.



W drużynie rywala Legii próżno szukać gwiazd czy choćby znanych nazwisk. W kadrze jest całkiem sporo obcokrajowców, ale też wielu Węgrów. Zimą do drużyny dołączyło kilku zawodników - 26-letni środkowy pomocnik Markus Atilla, 25-letni pochodzący z Białorusi rosyjski bramkarz Nikołaj Prudnikow czy wypożyczony z MTK Budapeszt Roland Lehoczky.



Zimą Mezőkövesd Zsóry FC rozegrał już 3 mecze sparingowe. 5 stycznia pokonał 2-1 zespół 1. FC Kaiserslautern. Bramki zdobyli Stefan Drazic i Gergo Nagy. 7 stycznia Mezőkövesd przegrał 1-2 z rumuńskim FC Voluntari. Z kolei 8 stycznia Węgrzy przegrali 1-2 z zespołem drugiej ligi tureckiej, Pendiksporem, a bramkę zdobył Stefan Drazic.



Transmisja ze spotkania będzie dostępna na sport.tvp.pl. Zapraszamy do śledzenia naszej tradycyjnej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Turcji.