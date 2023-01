W czwartek Legia pozna rywala w Pucharze Polski

Turniej finałowy koszykarskiego Pucharu Polski rozegrany zostanie w dniach 16-19 lutegow Lublinie. Losowanie par odbędzie się w najbliższy czwartek, 12 stycznia o godzinie 11:00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. W turnieju finałowym zagra gospodarz - Start Lublin oraz siedem najlepszych drużyn w tabeli - Śląsk Wrocław, Stal Ostrów Wielkopolski, King Szczecin, Trefl Sopot, Legia Warszawa, Spójnia Stargard i Anwil Włocławek. Gospodarz, Polski Cukier Start, oraz trzy czołowe drużyny zostaną rozstawione w losowaniu ćwierćfinałów. Oznacza to, że Legia w pierwszej rundzie może trafić na Start, Śląsk, Stal lub Kinga. W czwartek i piątek rozegrane zostaną po dwa ćwierćfinały, półfinały będą miały miejsce w sobotę, a w niedzielę, 19 lutego będzie miał miejsce finał. Wszystkie spotkania rozgrywane będą w Hali Globus w Lublinie.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

pytanie - 8 godzin temu, *.36.142 hej. wybieram się pierwszy raz na mecz kosza. Na którym sektorze na Bemowie jest Żyleta? odpowiedz

Odpowiedź - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @pytanie: Tam, gdzie zawsze jest OSTRY doping... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.