Wyniki legionistów w halowych MP U-16

Czworo zawodników tenisowej Legii wzięło udział w halowych mistrzostwach Polski kadetów (U-16), które rozegrano w Toruniu. Najdalej - do drugiej rundy awansowała Agata Konarska , ale po zaciętej rywalizacji musiała uznać wyższość Julii Pacochy. Do turnieju głównego nie awansowały Maja Kowalik i Agata Konarska , a Maja Małuszyńska odpadła w pierwszej rundzie. Również w rundzie pierwszej przegrał Jan Kluczyński . Wyniki legionistów w singlu: I runda el.: Maja Kowalik - Wiktoria Berson (Sporteum Warszawa) 3-6, 6-2, 14-12 II runda el.: Maja Kowalik - Maja Wróbel (Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów) 3-6, 1-6 I runda el.: Maja Małuszyńska - Gabriela Wdzięczna (CKT Grodzisk Maz.) 6-2, 6-3 II runda el.: Maja Małuszyńska - Martyna Sikora (Stow. Morelowa Warszawa) 7-6(6), 6-2 I runda: Maja Małuszyńska - Oliwia Klimas (Stow. Tenisowe TieBreak) 5-7, 2-6 I runda el.: Agata Konarska - Xhoanna Xhuli (Sopot Tenis Klub) 6-1, 6-0 II runda el.: Agata Konarska - Julia Pacocha (Klub Miedzeszyn) 6-7(3), 6-7(7), 5-10 I runda: Jan Kluczyński - Mikołaj Owramko (KT Break Warszawa) 4-6, 2-6

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.