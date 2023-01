Start Lublin rywalem Legii w Pucharze Polski

Start Lublin będzie rywalem Legii Warszawa w ćwierćfinale koszykarskiego turnieju Pucharu Polski. Mecz zaplanowano na 16 lutego, na godz. 20:30. W przypadku wygranej, 18 lutego o godzinie 15:00 legioniści zmierzą się ze zwycięzcą spotkania King Szczecin - Spójnia Stargard. Rozgrywki odbędą się w dniach 16-19 lutego w hali Globus w Lublinie. Osiem drużyn będzie walczyć o trofeum, a ponadto w sobotę zawodnicy wezmą udział w konkurencjach indywidualnych - konkurs rzutów za 3 pkt. oraz konkurs wsadów. Bilety na zawody trafią do sprzedaży w najbliższych dniach. Od 2017 roku nasz zespół w każdej edycji PP odpadał w pierwszej rundzie. Przed rokiem Legia nie zakwalifikowała się do turnieju finałowego. Nasz klub ma na swoim koncie jeden Puchar Polski - zdobyty w 1970 roku. Pary: 16.02. godz. 18:00 King Szczecin - Spójnia Stargard 16.02. godz. 20:30 Start Lublin - Legia Warszawa 17.02. godz. 18:00 Stal Ostrów Wielkopolski - Anwil Włocławek 17.02. godz. 20:30 Śląsk Wrocław - Trefl Sopot 18.02. godz. 15:00 King Szczecin/Spójnia Stargard - Start Lublin/Legia Warszawa 18.02. godz. 19:00 Stal Ostrów Wielkopolski/Anwil Włocławek - Śląsk Wrocław/Trefl Sopot 19.02. godz. 18:00 Finał

p10 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Zacząłem się przez chwilę zastanawiać, czy to losowanie nie było ustawione pod gospodarzy by mieli łatwiejszą drogę do finału. My zaliczyliśmy wtopę 2 lata temu z Radomiem, a rok temu awansu nawet nie było. Jednak z takim losowaniem chyba kupię wcześniej bilety na półfinał. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Łatwe losowanie dla Legii. Teraz tylko to wykorzystać i srebro jest nasze. No chyba ze sprawiny niespodzianke odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.chello.pl Droga do finału wydaje się realna bo w drugiej połowie są zdecydowanie lepsze drużyny. Chociaż trzeba uważać na Start bo rok temu doszedł do finału i gra u siebie ale w lidze pokazaliśmy ,że można tam wygrać. Mam nadzieję,że w kolejnych meczach na trybunach będą przeważać kibice Legii. odpowiedz

