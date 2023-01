Belek: Zmiana pogody, dodatkowy sparing

Sztab szkoleniowy planuje dokonać korekty w pierwotnym planie obozu i w niedzielę rozegrać dwa, zamiast jednego spotkania sparingowego. Na ten moment szczegóły nie są jednak jeszcze znane. W zajęciach uczestniczyło 28 zawodników wraz z testowanym Jin-hyun Lee , zabrakło jedynie Makany Baku , który doznał urazu. Na razie nie było okazji przyjrzeć się Koreańczykowi w większej gierce, bo takowej nie przeprowadzono we wtorkowy poranek. Treningowi przyglądali się Jacek Zieliński i szef skautingu Radosław Mozyrko . Dyrektor sportowy wykorzystuje pobyt w Turcji nie tylko do nadzorowania pracy "Wojskowych" i rozmów z zawodnikami, ale także jeździ na mecze innych polskich drużyn, które odbywają się niedaleko. W okolicy Antalyi przebywa 16 z 18 drużyn Ekstraklasy. Popołudniowe zajęcia zaplanowano na godzinę 17.

MuSs - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl A ten młody na ostatnim zdjęciu z Josue to kto? odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 1 godzinę temu, *.legionisci.com @MuSs: Trener stażysta odpowiedz

SEBO(L) - 25 minut temu, *.chello.pl @MuSs: Za to na pierwszym zdjęciu pod artykułem piłkarz stażysta... Urlop ma na koszt naszego klubu,z pełnym wyżywieniem i elementami ćwiczeń sportowych. A gdy już naje się,odpocznie i potrenuje, to może nawet pracę dostanie. I to całkiem nieźle płatną. Jeśli nawet jej nie dostanie, to który z nas,kibiców,nie chciałby takich wakacji w środku deszczowej zimy ;) ? odpowiedz

Canal+ jest drogi - 22 sekundy temu, *.46.47 @SEBO(L): zwieracze cie pieką z tej zazdriości to trza było zostać piłkarzem nawet marnym odpowiedz

