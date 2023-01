Belek: Ulewa i wizyta selekcjonera

Podczas wtorkowego popołudniowy treningu prognozowane od kilku dni ulewy nie ominęły legionistów. Na zajęcia warszawiaków przybył selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski, Michał Probierz . Przed i po treningu rozmawiał z Jackiem Zielińskim , Kostą Runjaiciem i Kacprem Tobiaszem . Fotoreportaż z treningu - 22 zdjęcia Woytka Sztab szkoleniowy przygotował zajęcia szybkościowe i dużo gierek. W ostatniej fazie legioniści rywalizowali na trzy składy. Najlepsza okazała się ekipa w składzie: Miszta, Jędrzejczyk, Augustyniak, Ziółkowski, Johansson, Pich, Muci, Mladenović, Jin-hyun, Celhaka i Muci. W środę o godzinie 15 czasu polskiego zespół ze stolicy rozegra drugi mecz sparingowy. Rywalem będzie węgierski Mezokovesd Zsory FC. Transmisję będzie można obejrzeć na sport.tvp.pl, a my zapraszamy na tradycyjną tekstową RELACJĘ LIVE! z Belek.

Przemek - 47 minut temu, *.vectranet.pl Kolejny mega trener zaraz po świniaku 711 Michniewiczu.

Jak wezmą probierza to masakra, masakra… odpowiedz

Arek - 36 minut temu, *.tpnet.pl @Przemek: skoro mógł być Brzęczek, to wcale się nie zdziwię jak Kulesza swojego weźmie i będzie Probierz. Mnie już to w sumie nie rusza specjalnie. Bo kto by nie był, uważam, że nie specjalnie coś się zmieni. odpowiedz

LegiaFans - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nawet u(L)ewa nam nie straszna Trenujemy Mistrzostwo Nasze odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @LegiaFans : zlituj się odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.inetia.pl Josue do kadry . odpowiedz

Prion - 2 godziny temu, *.interkam.pl Cieniutko widze te wiosnę w naszym wykonaniu odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czyżby Kulesza już wybrał? Tak sugeruje tytuł newsa :) odpowiedz

Oli oj boli - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Wieczny fan Mioduskiego : Przyjechał selekcjoner zaproszony przez doradcę prezesa PZPN odpowiedz

Screwer - 2 godziny temu, *.186.163 @Oli oj boli:

powinien wybrać Zenka Martyniuka selekcjonera; a Millera na asystenta

w tej branży facet zna się najlepiej' a piłki niech się trzyma jak najdalej odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 3 godziny temu, *.plus.pl Na 100% szuka starych Słowaków odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: napewno nie młodych Polakow odpowiedz

