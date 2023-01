Koszykówka

Zapowiedź meczu z Sokołem Łańcut

Piątek, 13 stycznia 2023 r. 16:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W niedzielę w hali na Bemowie koszykarze Legii rozpoczną rundę rewanżową Energa Basket Ligi w sezonie 2022/23. Do stolicy przyjedzie beniaminek, Sokół Łańcut, który w ostatni weekend sprawił największą niespodziankę w obecnych rozgrywkach - jako pierwszy pokonał aktualnego mistrza Polski oraz lidera rozgrywek, zespół Śląska Wrocław.



Sokół po słabszym początku sezonu, skazywany był przez wielu na trudną walkę o utrzymanie w lidze. Jednak po kilku transferach, w ostatnim czasie na Podkarpaciu coraz głośniej mówi się o bardziej ambitnych planach, a mianowicie walce o czołową ósemkę. Trener Marek Łukomski, który pod koniec listopada zastąpił Radosława Soję, potwierdza, że choć cel główny klubu na ten sezon nie zmienił się i jest nim utrzymanie, zdecydowanie popiera graczy, którzy chcąk wyznaczać sobie wyższe cele i o nie walczyć. Szkoleniowiec zwrócił jednak uwagę, że Sokołowi zdecydowanie lepiej idzie w ostatnim czasie na własnym parkiecie, aniżeli na wyjazdach. W obcych halach zaliczyli w tym sezonie tylko jedną wygraną, a aż 10 z 15 rozegranych meczów pierwszej rundy, łańcucianie rozegrali przed własną publicznością.







Bez wątpienia najbliższy rywal Legii to ekipa, która jest w stanie powalczyć z najlepszymi, czego najlepszym przykładem nie tylko zwycięstwo ze Śląskiem, ale również ze Stalą Ostrów (+3), z którą jak pamiętamy legioniści doznali bardzo bolesnej porażki. Sokół po sześciu porażkach na początku rozgrywek (w tym pięciu na własnym parkiecie), zaliczył pierwszą wygraną 4 listopada w Lublinie (+9). To do tej pory jedyne wyjazdowe zwycięstwo najbliższego rywala Legii. Zarówno tamta wygrana, jak i ta z Astorią dwa tygodnie później, odniesiona została pod wodzą trenera szkoleniowca, który zastąpił tuż przed startem rozgrywek Dariusza Kaszowskiego. Od kiedy trenerem drużyny jest Marek Łukomski wygrane są zdecydowanie częstsze. Sokół pokonał Arkę, Stal i Śląska, przegrał w grudniu wszystkie trzy wyjazdowe spotkania - z Treflem (-15), Zastalem (-9) i Spójnią (-33).



Lee Moore - pierwszy z obcokrajowców, który doskonale spisywał się w przegrywającym jeszcze, mecz za meczem, Sokole, został sprzedany do Anwilu Włocławek pod koniec października. Rozwiązano także umowy z dwoma Polakami - Maksymilianem Formellą i Julianem Jasińskim. Sprowadzono z kolei, dobrze znanego w Warszawie, Michała Kołodzieja, który wobec transferów w Astorii, nie był zadowolony z roli jaka czekała go w Bydgoszczy. W Łańcucie na razie gra mniej niż w Astorii - średnio niewiele ponad 10 minut, a w tym czasie notuje 3.6 pkt. i 1.6 zbiórki.



Pierwszym ruchem kadrowym, który miał zmienić oblicze zespołu było zatrudnienie na początku listopada, znanego z EBL, Corey'a Sandersa. Rozgrywający w sezonie 2020/21 w barwach Astorii zdobywał średnio 18 pkt., do których dokładał 7 asyst i 4 zbiórki. Ostatnio występował na Litwie, w Gargazdu. To właśnie Sanders miał zastąpić Lee Moore'a i jak na razie spisuje się w nowym klubie równie dobrze co przed dwoma laty w Bydgoszczy, notując 18.8 pkt., 5.4 asysty, 4.1 zbiórki, a na dodatek wymusza 4.3 przewinienia.



Zespół wzmocniono także w strefie podkoszowej. Chwilę po Sandersie, ale jeszcze w pierwszej połowie listopada, w tym celu zakontraktowano byłego środkowego Legii, Adama Kempa, który w play-offach w minionym sezonie, osiągnął bardzo wysoki poziom. Przed obecnym sezonem przygotowywał się we Włoszech i czekał na oferty - ta w końcu przyszła z Łańcuta, gdzie Kemp potwierdza bardzo dobrą dyspozycję. Nawet w spotkaniach, w których nie oddaje zbyt wielu rzutów, w obronie jest nie do przejścia. Tym ciekawiej zapowiada się nam jego rywalizacja z Grosellem.







Ostatnim z ruchów kadrowych było zakontraktowanie Jamesa Eadsa tuż przed końcem minionego roku. Amerykanin w obecnym sezonie grał w Kingu Szczecin (poprzedni sezon spędził w Toruniu), gdzie spisywał się poniżej oczekiwań trenera Miłoszewskiego. Trener Łukomski przekonuje, że ma pomysł, jak wykorzystać w Sokole tego silnego gracza. Eads występuje głównie na "dwójce", i w dwóch rozegranych w Sokole meczach, zdobywał po 12 punktów.



Oprócz graczy pozyskanych w trakcie sezonu, ważne role odgrywają kreujący grę Delano Spencer II, który gra na równym poziomie od początku rozgrywek, notując średnio 15.7 pkt. (37.4% za 3) oraz podkoszowy Raynere Thornton (śr. 31,5 min., 10.3 pkt. i 7.5 zbiórki). Podobne warunki do Thorntona ma Quinterian McConico, który jednak gra zdecydowanie mniej, zdobywa 5.8 pkt. i jesy jednym z dwóch graczy, obok Adama Kempa, który nie rzuca z dystansu.



Z polskiej rotacji największe role odgrywają Filip Struski (22 min., 5.9 pkt.), Mateusz Szczypiński (20 min., 4.9 pkt.) oraz Marcin Nowakowski (19 min., 4.8 pkt.). Oprócz nich trener Łukomski korzysta ze wspomnianego Kołodzieja, Mateusza Bręka i Przemysława Wrony, pamiętającego rywalizację z Legię jeszcze na zapleczu ekstraklasy.



Na inaugurację sezonu Legia wygrała w Łańcucie dość pewnie (83:72), choć styl gry pozostawiał wiele do życzenia, szczególnie w samej końcówce, kiedy legioniści na własne życzenie trwonili wypracowaną wcześniej przewagę. Bilans meczów obu drużyn jest korzystny dla Legii - mamy na swoim koncie 6 wygranych i 5 porażek. Sokół wygrał w Warszawie dwukrotnie w rozgrywkach I ligi - miało to miejsce jesienią 2016 roku w hali Koło (60:65), a także w listopadzie 2014 roku (82:87). Najbardziej pamiętna rywalizacja obu drużyn miała miejsce w półfinale play-off I ligi w sezonie 2015/16, kiedy zdecydowanym faworytem do awansu był właśnie Sokół. Mający przewagę parkietu gracze z Podkarpacia przegrali z Legią 1:3, a kluczem do triumfu "Zielonych Kanonierów" w tejże serii był mecz numer dwa, wygrany przez Legię na wyjeździe aż 77:47.



Ostatnie występy Legii były bardzo nierówne. Legioniści potrafili przegrać w fatalnym stylu ze Stalą, by tydzień później prezentować się zgoła inaczej w wyjazdowym meczu z Zastalem, którego stawką był awans do turnieju finałowego Suzuki Pucharu Polski. Najlepszy mecz w obecnych rozgrywkach zagrał przed tygodniem Ray McCallum, któremu jak widać pomogły informacje nt. rozmów naszego klubu z Robertem Johnsonem. Ray w Zielonej Górze zdobył 31 punktów, trafiając aż 6/7 za 3 punkty. Liczymy, że w niedzielę również potwierdzi swoją wysoką dyspozycję. Wiele zależeć będzie także od dyspozycji Geoffreya Groselle'a, który będzie rywalizował w strefie podkoszowej ze świetnym Kempem, jak również Thorntonem.



Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:30 w hali przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Bilety nabywać można na eBilet.pl oraz w dniu meczu od 13:30 przy wejściu do hali na Bemowie. W przerwie spotkania odbędzie się konkurs rzutów z połowy, czyli Koszykarska Kumulacja LOTTO. W klubowym sklepiku, który znajduje się na trybunie głównej, będzie możliwość zakupu naszych koszulek i kalendarzy. Zapraszamy!



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 10-11

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 78,1 / 76,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 65,9%



Skład: Łukasz Koszarek, Ray McCallum, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Ray McCallum, Billy Garrett, Janis Berzins/Travis Leslie, Grzegorz Kulka/Dariusz Wyka, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Ray McCallum 206 (13,7), Travis Leslie 151 (13,7), Geoffrey Groselle 161 (10,7), Billy Garrett 68 (13,6).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106).



Ostatnie mecze obu drużyn:

22.09.2022 Sokół Łańcut 72:83 Legia Warszawa

18.02.2017 Sokół Łańcut 80:73 Legia Warszawa (I liga)

05.10.2016 Legia Warszawa 60:65 Sokół Łańcut (I liga)

01.05.2016 Legia Warszawa 88:78 Sokół Łańcut (I liga, play-off)

30.04.2016 Legia Warszawa 68:54 Sokół Łańcut (I liga, play-off)

24.04.2016 Sokół Łańcut 47:77 Legia Warszawa (I liga, play-off)

23.04.2016 Sokół Łańcut 84:76 Legia Warszawa (I liga, play-off)

06.02.2016 Sokół Łańcut 73:54 Legia Warszawa (I liga)

30.10.2015 Legia Warszawa 70:61 Sokół Łańcut (I liga)

07.03.2015 Sokół Łańcut 76:78 Legia Warszawa (I liga)

28.11.2014 Legia Warszawa 82:87 Sokół Łańcut (I liga)



RAWLPLUG SOKÓŁ ŁAŃCUT

Liczba wygranych/porażek: 5-10

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 1-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 72,6 / 79,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 40,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 47,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,5%



Skład: Corey Sanders, Delano Spencer II, Marcin Nowakowski, Mateusz Szczypiński (rozgrywający), James Eads III, Mateusz Bręk, Patryk Jaźwa, Mikołaj Płowy (rzucający), Michał Kołodziej, Raynere Thornton, Filip Materna, Kacper Balawender, Filip Struski (skrzydłowi), Adam Kemp, Quinterian McConico, Przemysław Wrona (środkowi)

trener: Marek Łukomski, as. Marcin Wit



Przewidywana wyjściowa piątka: Corey Sanders, Delano Spencer II, Mateusz Bręk, Raynere Thornton, Adam Kemp.



Najwięcej punktów: Delano Spencer II 235 (śr. 15,7), Raynere Thornton 155 (10,3), Corey Sanders 150 (18,8).



Ostatnie wyniki: Legia (d, 72:83), Anwil (d, 67:85), King (d, 76:91), Czarni (d, 69:83), Twarde Pierniki (w, 72:60), MKS (d, 60:68), Start (w, 74:83), GTK (d, 68:73), Astoria (d, 84:72), Trefl (w, 83:68), Arka (d, 85:74), Zastal (w, 81:72), Stal (d, 70:67), Spójnia (w, 96:63), Śląsk (d, 92:85).



Termin meczu: niedziela, 15 stycznia 2023 roku, g. 15:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 2000 miejsc

Ceny biletów: 10, 20, 30 i 40 zł (ulgowe) oraz 10, 30, 40 i 50 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV