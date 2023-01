Na Ochocie powstanie boisko Lucjana Brychczego

W efekcie ma powstać pierwsze w historii dzielnicy profesjonalne boisko ligowe ze sztuczną trawą, oświetleniem i zapleczem socjalnym w postaci szatni dla młodych piłkarzy. W projekcie uwzględnionych jest także kilka legijnych akcentów mających podkreślić wyjątkowy charakter tego miejsca. Wzdłuż murawy powstanie trybuna z czerwono - biało - zielonymi krzesełkami, na murawie widoczna będzie nazwa boiska z imieniem i nazwiskiem patrona, a na jednej z okolicznych ścian planowany jest mural z wizerunkiem piłkarskiej Legendy. Miejsce swoim klimatem ma nawiązywać do klubu i stadionu przy ulicy Łazienkowskiej, z którym Pan Lucjan Brychczy związany jest od 69 lat. W planie uwzględniona jest także rewitalizacja historycznych masztów, trybuny VIP i stalowej syrenki z jakiej słynął ten obiekt za czasów jego świetności. Od strony formalnej zakończyło się postępowanie przetargowe obejmujące swoim zakresem wymianę murawy oraz oświetlenie. Pierwsze prace budowlane mają ruszyć w połowie tego roku, a o postępach w realizacji będziemy Was informować na bieżąco.

Dwa lata temu, jeden z fanów z Ochoty, w ramach budżet Obywatelskiego, przygotował i zgłosił projekt budowy “Boiska Lucjana Brychczego” na terenie jednej z ochockich szkół. Mimo zakrojonej na szeroką skalę akcji promocyjnej w którą zaangażowana była cała kibicowska społeczność, piłkarze oraz przyjaciele Pana Lucjana, projekt nie zdobył wystarczającej liczby głosów aby zostać zrealizowany w ramach konkursu. Głos kibiców został jednak usłyszany w urzędzie dzielnicy Ochota, gdzie idea powstania takiego miejsca spotkała się aprobatą miejscowych włodarzy. Postanowiono połączyć ją z planowaną od dłuższego czasu rewitalizacją wysłużonego placu do gry znajdującego się przy zespole szkół na ulicy Szczęśliwickiej.

gratulacje dla inicjatorów - 1 godzinę temu, *.changeintegrated.com mieszkam na ochocie i fajnie jak powstanie tam jakas akademia dla dzieci odpowiedz

Szacun - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jestem w szoku ze są jeszcze urzędnicy którzy chcą się angażować w takie projekty. Brawo odpowiedz

M3 - 2 godziny temu, *.zus.pl Uważam, że powinniśmy uhonorować p. Lucjana za jego życia. Jakiś mały pomnik czy coś w tym stylu. Kiedy będziemy to robić ? Jak odejdzie ??? Powinien stać obok Kazika ! odpowiedz

aaaaaa - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Redakcja może wie jak zdrowie u Pana Lucjana? Wszystko dobrze? odpowiedz

WSL - 3 godziny temu, *.orange.pl Juz dawno powinno byc !!! odpowiedz

Brawo!!! - 4 godziny temu, *.changeintegrated.com Szacun Bobicz, pamiętam jak chciałeś to zrobić kilka lat temu na Urbanistów a teraz taki HIT! Mega się cieszę i trzymam bracie kciuki abyś nie osiwiał z tego wszystkiego haha odpowiedz

Borewicz - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Wielkie Brawa i podziękowania dla inicjatorów tego przedsięwzięcia. Oby wszystko się udało, bez przeszkód "samorządowych" ku chwale Pana Lucjana, któremu z tego miejsca składam serdeczne życzenia zdrowia!!! odpowiedz

Phoenix(L)k - 4 godziny temu, *.centertel.pl Czyżby chodziło o Kolejówkę, którą 20 lat temu pkp uznało za zbędny wydatek? odpowiedz

KAMYK - 4 godziny temu, *.changeintegrated.com @Phoenix(L)k: DOKŁADNIE TAK - TO BOISKO NA KOLEJÓWCE odpowiedz

Piotrek Ochota - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Phoenix(L)k: Tak myślałem że Kolejówa. Dawnych wspomnień czar, a teraz coś takiego. Szacunek dla Bobicza i urzędników. odpowiedz

Lebaid - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Szacun! odpowiedz

