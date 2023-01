O godz. 15:00 w kompleksie Cornelia Sport Center w Belek Legia Warszawa zmierzy się z węgierskim Mezokovesd Zsory FC. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na sport.tvp.pl. Zapraszamy do śledzenia naszej tradycyjnej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Turcji.

franek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Hartują się na tym deszczu chłopaki. Ogólnie całkowity chaos na boisku. Miejmy nadzieję, że przyczyniła się do tego pogoda i w lidze będzie dużo lepiej odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 5 godzin temu, *.plus.pl Transmisja jest na stronie TVP w necie



Ps Koreańczyk nie gra bo Miodek mówił, że to pewniak tak jak Marijan Antolovič odpowiedz

ZenekL3 - 5 godzin temu, *.chello.pl Na szczęście bijatyki i szarpaniny urozmaicają to "widowisko". odpowiedz

Zabijasty Bażant - 5 godzin temu, *.207.138 Prezio wywiózł chłopaków w cieplejsze, a tam leje jak skur... U nas pogoda jak siemasz Wiktor odpowiedz

Cyniek - 5 godzin temu, *.heldenvannu.net A w TVP Sport znowu niema transmisji odpowiedz

jo - 5 godzin temu, *.sekocin.pl @Cyniek : możesz sobie w TVP za to oglądać ojca mateusza.. odpowiedz

ZenekL3 - 5 godzin temu, *.chello.pl @Cyniek : Jak to nie ma to co ja oglądam? odpowiedz

Baja Bongo - 5 godzin temu, *.orange.pl @ZenekL3: Napisz link do transmisji odpowiedz

ZenekL3 - 5 godzin temu, *.chello.pl @Baja Bongo: sport.tvp.pl odpowiedz

Baja Bongo - 4 godziny temu, *.orange.pl @ZenekL3: Dzięki, jest:) odpowiedz

Zabijasty Bażant - 5 godzin temu, *.207.138 Nie testują przyjaciela z kraju azjatyckiego od 1. minuty? odpowiedz

Cyniek - 5 godzin temu, *.heldenvannu.net @Zabijasty Bażant: a po co testowac jak niema kasy na niego odpowiedz

Zabijasty Bażant - 5 godzin temu, *.207.138 @Cyniek : W sumie po co testować jak to pewniak. odpowiedz

Wqurwiony po meczu Pucharu Polski z Cracovią, który był ustawką za 3 punkty w lidze - 5 godzin temu, *.plus.pl Buki nawet nie dały kursów na ten mecz po tym co zobaczyły w poprzednim sparingu odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.