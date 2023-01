Zieliński: Musimy postawić na szkolenie

Środa, 11 stycznia 2023 r. 11:10 źródło: Prawda Futbolu

- W polskiej ekstraklasie kluby muszą mieć bardzo dobre sztaby szkoleniowe. Nie możemy kupować zawodników gotowych, którzy będą grać na niesamowitym poziomie, musimy tych zawodników wypracować, musimy postawić na szkolenie - mówi Jacek Zieliński w magazynie Prawda Futbolu w rozmowie z Pawłem Gołaszewskim.