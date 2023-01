Sparing: Legia Warszawa 3-2 Chemnitzer FC

Niedziela, 15 stycznia 2023 r. 13:44 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W trzecim sparingu podczas zgrupowania w Belek Legia Warszawa wygrała 3-2 z niemieckim czwartoligowcem Chemnitzer FC. Do przerwy był remis 1-1. Bramki dla "Wojskowych" zdobyli Patryk Sokołowski, Mattias Johansson oraz Maciej Rosołek.









Od pierwszej minuty spotkania szansę na pokazanie swoich umiejętności dostał testowany Koreańczyk, Jin-hyun Lee. W pierwszym składzie wybiegł także młody skrzydłowy, Jakub Jędrasik. Widać było zdecydowanie zwiększoną aktywność i chęć pokazania się u obu zawodników. W 6. minucie bliski wyjścia sam na sam, po długim podaniu Artura Jędrzejczyka, był Robert Pich, jednak w ostatnim momencie zdołał interweniować obrońca rywali. W 14. minucie Jurgen Celhaka zagrał prostą piłkę do Picha, ten poszedł ze zwodem i uderzył minimalnie nad poprzeczką. Sześć minut później legioniści otworzyli wynik spotkania. Dobrą centrą z rzutu rożnego popisał się Jędrasik, głową zgrał jeszcze Ihor Kharatin, piłka dotarła do Patryka Sokołowskiego, a ten z bliska nogą wbił ją do siatki.



Po tej bramce legioniści zyskali jeszcze większą przewagę, a gracze Chemnitzer grali coraz ostrzej. W 23. minucie po raz kolejny z dystansu spróbował Pich, lecz uderzył nieznacznie obok słupka. Chwilę później rywale pierwszy raz zagrozili bramce Legii. Z bardzo daleka strzelił Lukas Stagge, ale Dominik Hładun, choć na raty, poradził sobie z tym uderzeniem. Ten strzał wlał w nich nadzieje i ich poczynania były zdecydowanie bardziej odważniejsze. Grali ofensywniej, a gracze Legii liczyli na kontrataki. W 36. minucie groźnie z linii pola karnego uderzył Furkan Kricek, ale piłka minimalnie minęła słupek. Dwie minuty później niemieccy zawodnicy wyszli z szybką kontrą lewą stroną boiska, Stephan Mensah wpadł w pole karne, minął Hładuna i oddał płaski strzał, doprowadzając do wyrównania. Do końca pierwszej części rywale starali się zdobyć jeszcze jedną bramkę, ale legionistom udało się utrzymać remisowy rezultat.



Po przerwie doszło do zmiany między słupkami Legii, a w bramce stanął Cezary Miszta. Druga połowa bardzo dobrze rozpoczęła się dla "Wojskowych". W 52. minucie Sokołowski zagrał na prawą stronę pola karnego do Mattiasa Johanssona, Szwed uderzył z pierwszej piłki i trafił do bramki przy krótkim słupku. Na 25 minut przed końcem spotkania boisko z powodu odczuwania wcześniejszego urazu prawego kolana opuścić musiał Lindsay Rose. W 67. minucie dobry strzał przy słupku oddał Mensah, ale jeszcze lepiej interweniował Miszta. Trzy minuty później to jednak legioniści podwyższyli prowadzenie. Maciej Rosołek utrzymał się przy piłce pod presją rywala, mocno uderzył z około 16 metra po ziemi i nie dał najmniejszych szans golkiperowi na obronę. Można było sądzić, że trzecia bramka legionistów zamknęła już to spotkanie. Warszawiacy prowadzili grę i nie pozwalali rywalom na stworzenie sytuacji. Swoje szanse w końcówce spotkania mieli jeszcze Jędrasik i Kharatin, ale nie udało im się trafić. W ostatniej akcji we własnym polu karnym faulował Jan Ziółkowski, a jedenastkę na bramkę zamienił Stanley Keller.



O godzinie 15:30 Wojskowi rozegrają ostatni mecz sparingowy. Rywalem będzie FK Cukaricki. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Turcji.





