19-22.01: Weekendowy rozkład jazdy

W piątek przy Łazienkowskiej odbędzie się ostatni sparing Legii przed rundą wiosenną - legioniści podejmować będą 1.FC Magdeburg, a spotkanie bezpłatnie obejrzeć będą mogli posiadacze abonamentów (po wcześniejszym pobraniu biletu). Dla fanów dostępna będzie trybuna Deyny. Około 45 minut po meczu, karneciarze będą mieli możliwość spotkania się z zawodnikami. W sobotę we wrocławskiej hali Stulecia nasi koszykarze zagrają ze Ślaskiem. Transmisja na Polsacie Sport, bilety do kupienia na abilet.pl. Naszych futsalistów z kolei czeka wyjazdowy mecz z FC Toruń. Z kolei dziś o 20:30 w Sulęcinie o I-ligowe punkty walczyć będą nasi siatkarze. Transmisja tego spotkania w Polsacie Sport Extra. Rozkład jazdy: 19.01 g. 20:30 Olimpia Sulęcin - Legia Warszawa [siatka, Polsat Sport Extra] 20.01 g. 19:00 Legia Warszawa - 1.FC Magdeburg [sparing, ul. Łazienkowska 3] 21.01 g. 17:30 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [kosz, hala Stulecia] 21.01 g. 18:00 FC Toruń - Legia Warszawa [futsal] 22.01 g. 12:15 FC Den Haag - Jong FC Utrecht 22.01 g. 18:00 Legia II Warszawa - Sokół Ostrów Maz. [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] Młodzież: 20.01 g. 16:30 Legia Warszawa U-19 - Akademia Koszykówki Komorów U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 21.01 g. 16:30 Legia Warszawa U-19 - Energa Basket Warszawa U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 22.01 g. 13:30 Legia Warszawa U-19 - Gim92 Warszawa U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

