Po środowym sparingu z węgierskim Mezokovesd Zsory SE drużyna Legii otrzymała dzień wolnego. Piłkarze nie wyjdą na boisko, ale będą rehabilitowali się w hotelu. Pogoda nadal jest fatalna - leje i wieje, co nie sprzyja zajęciom na zielonej murawie. Niestety, aura nie zmieni się najprawdopodobniej aż do samego końca pobytu Legii w Belek.

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To niech chłopaki odpoczywają do końca turnusu wczasowego. Odwołać sparingi, butelki i zagrycha na stół. Integrować się i oglądać filmy. Wypoczynek to wypoczynek, robota to głupota. Ale chwila, mają płacone za to lenistwo, czy sami zapłacili? odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mamy swoje centrum treningowe,a tułamy się po zagranicznych zgrupowaniach. Po co? Kasy za dużo do wydania? Chyba nie. W Polsce też można się przygotować do sezonu. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Zdziwienie że taka pogoda ..no niemożliwe tam też jest teraz zima. A w Warszawie słoneczko...przedwczoraj wolne popołudnie dziś regeneracja super to zgrupowanie odpowiedz

