Tobiasz: Na razie nigdzie się nie wybieram

Czwartek, 12 stycznia 2023 r. 10:15 źródło: sport.tvp.pl

– Na razie nigdzie się nie wybieram. Słyszałem, że wzbudzam zainteresowanie. Nie chcę jednak odejść z Legii, by przepaść w wielkim klubie. Z miłą chęcią mogę zostać przy Łazienkowskiej przez trzy-cztery sezony. Zwłaszcza, jeśli wiedziałbym, że okrzepnę, a potem z miejsca, z większym doświadczeniem, wejdę między słupki dużej europejskiej drużyny - mówi Kacper Tobiasz w rozmowie z TVP Sport.









- Nie mam żadnego ciśnienia na wyjazd, choć chciałbym kiedyś zasmakować gry w wielkim zagranicznym klubie. Stać mnie na to, jeśli wykorzystam swój potencjał. Jednocześnie droga do tego wiedzie przez ciężką pracę. Potrzebna jest pewna rutyna treningowa, która będzie przybliżała do spełnienia marzeń. Szczerze? Nawet nie wiem, kto się mną interesuje. Nikt do mnie nie dzwoni. Od tego mam agenta, który ma takie sprawy załatwiać - dodaje zawodnik.



– Drugą część sezonu rozpoczniemy mocniej. Widzę to po tym jak pracujemy. Gonienie jest przyjemne. Łatwiej to robić niż uciekać. Strata jest faktycznie duża, ale nie takie rzeczy widział futbol. Nie można odebrać rywalom dokonań, mogą być jeszcze lepsi, ale na pewno będziemy walczyli. W 99 procentach liczymy na siebie, a tylko jeden będzie miał związek z zerkaniem na przeciwników - uważa bramkarz Legii.





