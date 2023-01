FK Čukarički - ostatni sparingpartner w Turcji

Sobota, 14 stycznia 2023 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Ostatnim rywalem Legii podczas zgrupowania w Belek będzie serbski FK Čukarički. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 15 stycznia o godzinie 15:30.









FK Čukarički został założony 4 lipca 1926 roku. Swoją siedzibę ma w Belgradzie, w dzielnicy Čukarica. Przez większość swojej historii klub występował w niższych ligach. Dopiero w sezonie 1993/94 po raz pierwszy udało mu się awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej. Pozostał w niej przez kolejne trzy lata, a w międzyczasie zaliczył swoje pierwsze występy w europejskich pucharach (Puchar Intertoto w 1996 i 1997 roku). W 2000 roku zajął szóste miejsce, czyli najwyższe w XX wieku. Po trzech latach spadł z pierwszej ligi, by w następnym sezonie znów awansować do ekstraklasy i jeszcze raz opuścić jej szeregi. Kolejny awans przyszedł w 2007 roku. Przy następnym spadku, w 2011 roku, klub był bliski degradacji do III ligi, jednak ostatecznie udało mu się utrzymać. Po tych perturbacjach klub stanął na skraju bankructwa. Ratunek przyszedł w 2012 roku, gdy został wykupiony przez belgradzką firmę ADOC, z właścicielem Draganem Obradoviciem na czele. Po roku od przejęcia klubu przez Obradovicia, udało mu się awansować do Super Ligi i pozostaje w niej do dziś. W 2015 roku drużynie udało się zdobyć puchar kraju, pokonując w finale Partizana Belgrad 1-0. Poza jednym sezonem Čukarički regularnie znajdował się w czołówce i walczył o miejsce na podium, a cztery razy udało się znaleźć na najniższym jego stopniu. Często dawało to eliminacje do europejskich pucharów, jednak przygoda zawsze szybko się kończyła. Zeszły rok to był właśnie jeden z tych, który FK Čukarički zakończył na "pudle". Zdobył brązowy medal, jednak strata do mistrza wyniosła aż 40 punktów, a do wicemistrza 38 oczek.



Początek obecnego sezonu podopieczni Dusana Kerkeza mogą uznać za w miarę udany. Po 19 kolejkach zajmują 4. pozycję, z czteropunktową stratą do podium. Zwyciężyli dziesięciokrotnie, pięć razy zremisowali i czterokrotnie musieli uznać wyższość rywali. Gorzej poszło im w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy, gdzie łatwo pokonali w dwumeczu luksemburski RFCU Luxembourg, ale równie łatwo ulegli w rywalizacji z holenderskim FC Twente. Ich kadra w większości składa się z Serbów, choć nie brakuje kilku zawodników z Czarnego Lądu. Najlepszym zawodnikiem serbskiej drużyny jest wypożyczony z KV Kortijk gambijski napastnik, Mohamed Badamosi. W 19 ligowych występach zdobył dziewięć bramek i zajmuje trzecią pozycję w klasyfikacji najlepszych strzelców. Do ligowych zdobyczy dołożył również trzy asysty i dwa trafienia w europejskich eliminacjach. Ważnymi postaciami są również skrzydłowy Djordje Ivanović (18 występów, 6 goli, 3 asysty) oraz kapitan, grający na pozycji defensywnego pomocnika, Marko Docić (16 występów, 4 gole, 7 asyst). W zimowym okienku transferowym drużynę opuścił ważny zawodnik, 20-letni pomocnik Jovan Lukić, który zasilił szeregi austriackiego LASK Linz i został od razu wypożyczony do portugalskiego SC Unia Tóries. Z wypożyczeń do klubu powrócili Mateja Zuvić i Andrija Fratović. W FK Čukarički występuje jeden piłkarz z przeszłością w polskiej Ekstraklasie, środkowy obrońca, Nikola Vujadinović (ex Lech Poznań). Dla Legii będzie to pierwsze spotkanie przeciwko tej ekipie. Jedynym punktem łączącym oba zespoły jest postać Stanko Svitlicy, który w 2001 roku zamienił klub z Belgradu na Legię, a w jej barwach zdobył koronę króla strzelców.



Będzie to ostatni sparing "Wojskowych" podczas zgrupowania w tureckim Belek. Transmisja będzie dostępna na sport.tvp.pl. Zapraszamy do śledzenia naszej tradycyjnej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Turcji.