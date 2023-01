Chemnitzer FC - pierwszy z niedzielnych rywali

Sobota, 14 stycznia 2023 r. 11:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Chemnitzer FC będzie pierwszym z dwóch niedzielnych sparingpartnerów Legii Warszawa podczas zgrupowania w Turcji. Zespół występuje obecnie w niemieckiej Regionalliga Nordost i zajmuje 3. miejsce w tabeli.









Chemnitzer Fussball-Club tp niemiecki klub piłkarski z siedzibą w mieście Chemnitz. To całkiem spore miasto, położone niedaleko Drezna, tuż przy granicy z Czechami. Klub założony został w 1920 roku pod nazwą Polizei-Sportverein Chemnitz. Po utworzeniu 16 lig regionalnych zespół grał w Gauliga Sachsen, którą wygrał dwukrotnie - w 1935 i 1936 roku, co dawało prawo do walki o mistrzostwo Niemiec. W 1935 roku PSV Chemnitz znalazł się wśród 4 najlepszych klubów w Niemczech, ale w półfinale przegrał z późniejszym mistrzem, FC Schalke 04. W 1942 roku klub zmienił nazwę na SG Ordnungspolizei Chemnitz.



W 1945 roku reaktywował swoją działalność pod nazwą SG Chemnitz Nord, w 1948 roku zmienił nazwę na BSG Fewa Chemnitz, w 1951 na BSG Chemie, a w 1953 na BSG Chemie Karl-Marx-Stadt. W 1956 roku nazywał się SC Motor Karl-Marx-Stadt, a w 1963 SC Karl-Marx-Stadt. Dopiero od 1991 roku nosi nazwę Chemnitzer FC.



Bez wątpienia największym sukcesem klubu jest mistrzostwo NRD zdobyte 1967 r., a także wicemistrzostwo w 1990 r. Klub był finalistą pucharu NRD w 1969, 1983 i 1989 roku. Po zjednoczeniu Niemiec Chemnitzer od 1992 roku grał w II lidze, z której spadł w 1997 roku. Kolejne lata to okres coraz gorszej gry, aż do 2001 roku, kiedy klub ponownie spadł do III ligi, a w 2006 roku do IV ligi.



Chemnitzer FC może pochwalić się sukcesem na arenie międzynarodowej. W sezonie 1988/89 dotarł do 1/8 finału Pucharu UEFA, w którym przegrał z Juventusem. Po raz ostatni w europejskich pucharach zespół występował w sezonie 1990/91 i wówczas odpadł w 1. rundzie z Pucharu UEFA po dwóch porażkach z Borussią Dortmund.



W styczniu zespół rozegrał już 3 mecze kontrolne - wygrany 4-0 z SG Union Sandersdorf, przegrany 0-4 z FC Ingolstadt 04 i wygrany 1-0 z rumuńskim FC Chindia Targoviste.



