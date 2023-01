Legia zagra towarzysko z 1.FC Magdeburg

Czwartek, 12 stycznia 2023 r. 19:16 źródło: Legia Warszawa

W piątek, 20 stycznia o godzinie 19:00 na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3, Legia Warszawa zagra mecz towarzyski z zespołem 1.FC Magdeburg. Drużyna występuje w 2.Bundeslidze i zajmuje obecnie 17., przedostatnie miejsce w tabeli. Spotkanie będą mogli obejrzeć na żywo jedynie posiadacze karnetów. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest odbiór darmowego biletu do czwartku, 19 stycznia, do godz. 11:00.



Po meczu i przerwie technicznej będzie możliwość zrobienia sobie zdjęcia z zawodnikami i sztabem, a także zdobycia autografów.



Instrukcja:

- Zaloguj się za pomocą Konta Kibica do systemu na stronie bilety.legia.com

- Przejdź do wydarzenie Legia Warszawa vs. 1.FC Magdeburg klikając przycisk Kup Bilet

- Wybierz jedno z dostępnych miejsc na Trybunie Wschodniej

- Przejdź do koszyka oraz spersonalizuj bilety wszystkim uczestnikom

- Zakończ transakcje klikając przycisk „Podsumowanie”