Turcy chcą Nawrockiego

Sam zawodnik nie jest przekonany do transferu w tyn kierunku - preferowałby Bundesligę. Jednocześnie wiadomo, że Legia potrzebuje pieniędzy i choć klub chętnie zatrzyma Nawrockiego na kolejne miesiące, to bardzo dobra oferta może zmienić optykę. Nawrocki trafił do Legii latem 2021 roku na wypożyczenie z Werderu Brema. Rok później stołeczny klub wykupił go za 1,5 mln euro. Do tej pory wystąpił w 43 meczach i zdobył w nich 2 bramki oraz miał trzy asysty. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2025 roku.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Emerytowany Milicjant - 3 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl @do "bum" - pełna zgoda Bracie, tak jak prawisz, oprócz Maika z listy płac muszą zejść jeszcze Mladen, Josue...bo teraz grzejemy starą śpiewkę "stawiamy na szkolenie" odpowiedz

Qbex - 4 minuty temu, *.edu.pl To na kim my chcemy budować jak wszystko co się do tego nadaje idzie od razu pod młotek... odpowiedz

Juri - 5 minut temu, *.centertel.pl 8mln € minimum. odpowiedz

bum - 30 minut temu, *.234.115 Miodek dawaj! Przecież to oferta nie do odrzucenia.... Stary już.... 21 lat... Później już go nie opchniesz za lepsza kasę przecież hahaha.

A on z galatasaray za rok do championship za 15mln pojdzie standard odpowiedz

Guny - 30 minut temu, *.t-mobile.pl Haha, zawsze ta sama śpiewka: niby klub mówi że za mało, a później się okazuje że idzie za 2 bańki i "bonusy". odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.