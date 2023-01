O godz. 12:00 w Belek Legia Warszawa zmierzy się z niemieckim czwartoligowcem Chemnitzer FC. Z tego spotkania nie będzie przeprowadzona żadna transmisja. Zapraszamy do śledzenia naszej tradycyjnej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Turcji.

exsa - 2 godziny temu, *.orange.pl Co jest z tymi urazami a P.Kramer to juz zrezygnowal z gry w LEGII !!!! odpowiedz

Baja Bongo - 8 godzin temu, *.orange.pl "Rose mocno kuleje, a Jędrzejczyk trzyma się za plecy"

Sytuacja klubu w realu... odpowiedz

1916 - 9 godzin temu, *.play-internet.pl Nie rozumiem tego typu sparingów...lepiej zagrać grę wewnętrzna a może z B klasy wziasc przeciwnika...chore.Pozniej przyjeżdża Piast,Warta i poziom mizerny . odpowiedz

Steffen Freund - 10 godzin temu, *.datapacket.com Lokomotiv Poznan zagral z Eintrachtem Frankfurt 2-2, Rakow rozwalil uczestnika Ligi Europy Agdam Karabach 3-0, a Legia gra z jakims Karl-Marx-Stadt FC z jakiejs nrd-owskiej ligi okregowej. C**jnia totalna. Do czego to doszlo. odpowiedz

(L) - 9 godzin temu, *.ilabs.pl @Steffen Freund:



Dokładnie.



Degrengolada made in Mioduski.... odpowiedz

Leśny Dziadek - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl @Steffen Freund: Zespół jest powoli przygotowywany na rywali z tego poziomu w lidze polskiej... odpowiedz

olew - 10 godzin temu, *.vectranet.pl Zmarł Marek Gaszyński twórca naszego hymnu. Wieczny Odpoczynek daj Mu PANIE ! odpowiedz

Arek - 10 godzin temu, *.tpnet.pl Nie żebym się czepiał, ale o tym, że zmarł dziś autor "Snu o Warszawie", który to odśpiewujemy przed każdym meczem, to mogli byście wspomnieć. odpowiedz

