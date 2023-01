Przed nami ostatni akcent zgrupowania w Turcji. O godz. 12:00 w Belek Legia Warszawa zmierzy się z serbskim Cukaricki FK. Transmisję z tego spotkania będzie można obejrzeć na sport.tvp.pl. Zapraszamy do śledzenia naszej tradycyjnej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Turcji.

exsa - 2 godziny temu, *.orange.pl Rozstrzelala nam sie ta LEGIA a jak tak bedzie w lidze to bedziemy spokojni o podium !!!! odpowiedz

LegiaFans - 5 godzin temu, *.chello.pl Maja się bać Tylko (L)egia odpowiedz

LewLegia - 5 godzin temu, *.net.pl Ja już zaczynam się zastanawiać, czy jest jeszcze w Europie zespół, który odważy się grać z Legią? Zamiatają wszystkich. Cokarikiego szacun!

Boją się nas kluby zawoooodooooweeee

boją się też zespoły klasoweeee

boi się też liiigaaa angielska

oraz koobieeeca czeeeeska

odpowiedz

Luk - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @LewLegia: a teraz wyjmij kciuk z dudy odpowiedz

