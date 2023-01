Belek: Powrót na boisko. Kilku nieobecnych, uraz Rose

Piątek, 13 stycznia 2023 r. 14:51 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po dniu przerwy drużyna Legii powróciła na boisko treningowe w Cornelia Sports Center. W czwartek ze względu na bardzo złą pogodę sztab szkoleniowy zdecydował o tym, że jedyną aktywnością fizyczną będzie praca na siłowni. Pogoda w Belek wprawdzie nie uległa większej poprawie, ale najwyższa pora było wrócić do normalnych treningów.









Przed południem legioniści ćwiczyli w siłowni, a po południu stawili się na boisku. Z powodów zdrowotnych (drobne infekcje) nieobecni byli Jakub Trojanowski, Robert Pich, Patryk Sokołowski i Bartosz Kapustka - jutro wrócą do zajęć. Ponadto brakowało kontuzjowanego Makany Baku.



W pierwszej fazie zajęć, podczas gierki w dziadka, ból w prawym kolanie poczuł Lindsay Rose, przez co wyrażnie podłamany opuścił trening i udał się z kierownikiem drużyny do hotelu.



Przed Legią jeszcze dwa mecze sparingowe. 15 stycznia o godzinie 12 Legia zmierzy się z niemieckim Chemnitzerem FC, grającym na co dzień w Regionallidze, a o 15:30 rywalem będzie serbski FK Čukarički. Z obu spotkań przeprowadzimy tekstowe relacje LIVE! Zapraszamy.