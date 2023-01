Derewicz pracował przy Łazienkowskiej od listopada 2013 roku, kiedy to na stanowisku zastąpił Bogdana Kuzię .

Zdzicho - 12 minut temu, *.tpnet.pl Zielo mówił ostatnio, że jak ktoś odejdzie i sìę zwolni miejsce na liście płac, to będą jakościowe transfery.... no to czekamy ;) odpowiedz

Legiak83 - 20 minut temu, *.supermedia.pl Po czasach gdy dyrektorami byli dziewulskie, błędowskie to był w końcu dobry dyrektor który działał dyskretnie a ja nawet nie wiedziałem jak on wygląda. Tak to powinno być. odpowiedz

Żoli 100% Legia - 1 godzinę temu, *.sisq.pl Ze smutkiem przeczytałem tego newsa, Już niedługo nikogo normalnego nie będzie w tym klubie odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl No to jest pierwszy transfer wychodzący! odpowiedz

Hautausmaa - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Czyli teraz będzie niebezpiecznie? odpowiedz

Mordziaty - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ciekawe gdzie lepszą robote dostal... wie ktos? odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.113.189 @Mordziaty: Nigdzie nie dostał, po rozmowie z Mioduskim dostał przykaz złożenia wypowiedzenia i tak zrobił. Gdyby znalazł lepszą pracę, to odszedłby za porozumieniem stron a tak nie jest i musi minąć okres wypowiedzenia. Mioduski ma już plan na nowego dyrektora i będzie to jakiś jego kuzyn, kuzynka, babka, szwagier czy chrześniak i tak się rodzinny interes kręci. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Czas na Mariusza Pudzianowskiego. odpowiedz

Legia Fan - 4 godziny temu, *.orange.pl Adios. Kiedy w końcu odejdzie Mioduski?! odpowiedz

Kawulok - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Legia Fan: Za stawianie na niejakiego Mariusza Chłopika - sorry! - przypupasa Pinokia jak najbardziej mu się to należy! odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Legia Fan: zbieraj butelki, uzbieraj miliard i złóż ofertę, Legia kosztuje ! odpowiedz

wielka szkoda - 1 godzinę temu, *.changeintegrated.com @Legia Fan: normalny facet, dało się z nim dogadywać na wiele rzeczy, przyjdzie Błędowski II to będzie ruch ultras jak za ITI... odpowiedz

