Belek: Ostatni trening, pamiątkowe zdjęcie

Zajęcia poprzedziło pamiątkowe grupowe zdjęcie piłkarzy i sztabu. Zabrakło na nim jedynie Bartosza Kapustki , który jako jedyny pozostał w hotelu z powodu infekcji. Wczorajszy uraz Lindsaya Rose okazał się niegroźny. Wyraźnie zadowolony obrońca wziął udział w całym treningu z pełnym obciążeniem. Indywidualnie z Kacprem Balcerakiem ćwiczył natomiast Makana Baku . W niedzielnych sparingach sztab szkoleniowy będzie przyglądał się jeszcze testowanemu Jin-hyun Lee . Koreańczyk ma kilka pozytywnych cech, ale jednocześnie wydaje się, że nie prezentuje jakiegoś wyższego poziomu od zawodników, którzy już są w klubie. W tej sytuacji - biorąc pod uwagę, że każdy transfer musi być wzmocnieniem - szanse na jego angaż naszym zdaniem nie są zbyt duże. Decyzja będzie musiała zapaść zaraz po zgrupowaniu, bo zgodnie z umową tego dnia kończą się jego testy w stołecznym klubie. Podczas ostatniego treningu sztab skupił się na szybkości, gierkach na dwa kontakty oraz stałych fragmentach gry. Po treningu Josue i Yuri Ribeiro rywalizowali między sobą w rzutach karnych - wkrótce będziecie mogli to zobaczyć na naszym materiale filmowym.

W sobotę o godzinie 15 czasu miejscowego drużyna Legii przeprowadziła ostatni trening podczas zgrupowania w Turcji. W niedzielę "Wojskowych" czekają dwa spotkania sparingowe, a w poniedziałek z samego rana zespół wyruszy do Warszawy. Fotoreportaż z treningu - 34 zdjęcia Woytka

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl A co się dzieje z Blazem Kramerem ? odpowiedz

