Sprawozdanie finansowe Legii - kolejne 11 mln zł straty

Sobota, 14 stycznia 2023 r.

Legia Warszawa opublikowała sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 lipca 2021 - 30 czerwca 2022. W tych 12 miesiącach Legia jako cała grupa kapitałowa wykazała stratę netto w wysokości 11,6 mln zł. Mimo udziału Legii w fazie grupowej Ligi Europy i znacznie zwiększonym przychodom, zadłużenie klubu nie zmalało. Jednym z powodów na pewno był dużo słabszy wynik w Ekstraklasie w tym samym sezonie. Łączne zadłużenie Legii na 30 czerwca ubiegłego wynosiło ok. 194 mln zł, czyli minimalnie więcej niż nasze szacunki sprzed 12 miesięcy, ale wpływ mają na to także kursy walut.













Wraz z publikacją sprawozdania finansowego klub opublikował także swój komentarz do tego dokumentu. Możecie go pobrać i przeczytać tutaj.



"Budżet klubu na sezon 2021/22 zakładał osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego na poziomie 10-20 mln zł, w zależności od realizacji budżetu transferowego (...) Gorsza forma sportowa drużyny w rozgrywkach krajowych przełożyła się na niższe wpływy z praw telewizyjnych, od sponsorów oraz z dnia meczowego. (...) Kolejnym bardzo istotnym aspektem były niższe niż prognozowano zyski z transferów sprzedażowych (...) W założeniach budżetowych klub w każdym roku zakłada przynajmniej jedną transakcję sprzedaży swoich zawodników na poziomie kilku mln EUR" - czytamy w komentarzu klubu.





Bilans



W sprawozdaniu czytamy: Skonsolidowany bilans wykazał na dzień 30 czerwca 2022 sumę bilansową w wysokości 148 319 738,48 zł, skumulowaną stratę z lat ubiegłych w wysokości 123 544 428,58 zł oraz stratę za okres 12 miesięcy od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. w wysokości 11 665 753,34 zł."



Zobowiązania klubu



Zobowiązania dotychczasowe (znane w 2021 roku):



1. W marcu 2018 roku Legia zawarła umowę pożyczki z podmiotem niepowiązanym, osobą fizyczną, na kwotę 3 mln euro. Termin spłaty pożyczki ustalono na 31 grudnia 2024 roku.



2. W maju 2018 roku klub dokonał emisji obligacji imiennych serii B w sumie o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 2 mln zł a ich wykup ma nastąpić do maja 2023 roku.



3. Od sierpnia 2018 roku klub ma podpisaną umowę pożyczki z osobą fizyczną wchodzącą w skład organów zarządczych, która kilka razy była aneksowana. W sumie pożyczka wynosi 8,4 mln euro i 2 mln zł. Termin spłaty został aneksowany na 31 lipca 2024 roku.



4. W marcu 2019 roku klub dokonał emisji obligacji serii C na kwotę 16,67 mln zł. Terminem wykupu tych obligacji był czerwiec 2022 roku. Na ten moment Legia wykupiła obligacje za 8,4 mln zł, a pozostała część, czyli 8,37 mln zł ma zostać wykupione do połowy 2023 roku.



5. 21 grudnia 2018 roku klub podpisał umowę z funduszem z Luksemburga i otrzymał dofinansowanie w kwocie 6 mln euro. Czytamy że: "Legia zobowiązała się do wypłacania w przyszłości na rzecz funduszu kwot określonych harmonogramem i obliczonych na podstawie wskazanego procentowo udziału, każdorazowo w odniesieniu do uzyskanych przychodów netto z tytułu tzw. praw medialnych."



7. W marcu 2019 roku Akademia Piłkarska Legii podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą finansowania kompleksu badawczo-rozwojowego z ośrodkiem treningowo-szkolnym zlokalizowanym w gminie Grodzisk Mazowiecki. Kwota kredytu wynosi 57,5 mln zł, do spłaty zostało 53,9 mln zł.



8. W grudniu 2019 roku klub otrzymał drugą transzę dotacji z funduszu z Luksemburga w wysokości 5 mln euro, z czego spłacił 0,5 mln.



9. W październiku 2020 roku Legia wzięła kredyt odnawialny w mBanku do wysokości 20 mln zł, aktualne zadłużenie wynosi 8 mln zł w porównaniu z 3 mln zł w roku ubiegłym.



10. W marcu 2021 klub otrzymał trzecią transzę dotacji z funduszu z Luksemburga w wysokości 4 mln euro, z czego spłacił 0,75 mln euro. W sumie na dzień bilansowy rezerwa na zobowiązania związane z umową z funduszem za wszystkie transze wynosi ponad 59 mln zł.



Nowe zobowiązania



11. W maju 2022 roku klub zawarł kolejną umowę pożyczki z osobą wchodzącą w skład organów zarządczych na kwotę 1,2 mln euro, a termin spłaty ustalono na 31 grudnia 2024 roku.



PODSUMOWANIE:

- zobowiązania wobec właściciela - 9,75 mln euro + 2 mln zł -> ~47 mln zł

- kredyt na LTC - ~54 mln zł

- pożyczka od osoby fizycznej - 3 mln euro -> ~14 mln zł

- obligacje serii B i C - 10,3 mln zł

- Polski Fundusz Rozwoju - 0,5 mln zł

- kredyt mBank - 8 mln zł

- fundusz z Luksemburga - 13,4 mln euro -> ~60 mln zł



Zsumowanie tych wszystkich powyższych kwot daje ok. 194 mln zł szeroko pojętego długu.



"Jesteśmy przekonani, że w długim terminie przyjęta strategia klubu jest kierunkiem słusznym - mocne fundamenty klubu w postaci nowoczesnej akademii, silnej drużyny grającej z powodzeniem w europejskich pucharach z naszymi wychowankami w składzie oraz rozwinięta działalność komercyjna pozwolą uzyskiwać trwale pozytywne wyniki finansowe oraz umacniać pozycję klubu na arenie polskiej i międzynarodowej" - pisze zarząd klubu w komentarzu do sprawozdania finansowego.







