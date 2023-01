Legia rezygnuje z Koreańczyka

Ta decyzja nie jest raczej większym zaskoczeniem. Niewielki procent zawodników trafiających do Legii na testy ostatecznie podpisuje kontrakt. Ostatnie 2 miesiące 25-letni środkowy pomocnik trenował indywidualnie, pewnie potrzebowałby trochę czasu na dojście do pełnej formy i aklimatyzację w nowym miejscu. Jin-hyun Lee stara się o angaż w europejskim klubie, ale niewykluczone, że wróci do ojczyzny, gdzie czeka na niego nowa umowa z Daejeon. fot. Woytek / Legionisci.com

Jin-hyun Lee nie zostanie nowym piłkarzem Legii Warszawa. Koreańczyk od niedzieli przebywał na zgrupowaniu w Belek , wziął udział w treningach i wystąpił w dwóch spotkaniach sparingowych. Z jednej strony potwierdził swoje zalety, o których dział skautingu i dyrektor sportowy wiedzieli jeszcze przed jego przyjazdem, z drugiej nie pokazał nic wyjątkowego, co przekonałoby sztab szkoleniowy do zatwierdzenia takiego transferu.

WSL - 2 godziny temu, *.orange.pl Troche szkoda ze nie przyszedl do LEGII obym sie mylil ale latwiej ocenic jezeli sie widzi gre na zywo !!! odpowiedz

bronek49 - 5 godzin temu, *.chello.pl Legia kontrakty to podpisuje z inwalidami oni są najlepsi w tym w Polsce odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Tym razem: Legia nie dla Jin-hyun Lee odpowiedz

Loczek - 7 godzin temu, *.chello.pl A taki był fajny.... amerykański odpowiedz

Arek - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Już tydzień temu pisałem, że on tu grać nie będzie. Umiejętności umiejętnościami, ale: długi, długi, długi, kur... wizjoner Mioduski. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 7 godzin temu, *.netfala.pl A co miał pokazac, stanąc na głowie... żonglowac stopami... ludzie to po co było chłopa ciagac do tej deszczowej Tircji.. lepiej napiszcie , ze nie ma kasy na pensje.. Za pół roku odnajdzie się w jakims Niemieckim drugoligowcu... gdzie strzeli 5 bramek zaliczy 6 asyst - odpowiedz

SEBO(L) - 7 godzin temu, *.chello.pl "Piłkarz Cracovii kontuzjowany. Hebo nie zagra już w tym sezonie

– To jest trudne… ale mam w 50% naderwane ścięgno Achillesa i nie zagram do końca tego sezonu. Jednak będę ciężko pracował każdego dnia i wrócę silniejszy niż kiedykolwiek w przyszłym seoznie. Nie mogę się doczekać, aby wrócić i grać przed wami niesamowitymi fanami. Głowa do góry. Pasy" – zdjęliście Koreańczyka,to i tego Duńczyka też powinniście. Nie tylko z powodu kontuzji...

Druga sprawa jest taka,że on ma kontrakt do połowy 2024roku,czyli trzeba byłoby za niego zapłacić. A że u nas nie ma kasy,to jest to kolejny powód do zdjęcia go z listy. Niech zostanie pusta. Doskonale to obrazuje stan,w jakim się znajdujemy. odpowiedz

SEBO(L) - 7 godzin temu, *.chello.pl Elokwentna ocena stanu fizycznego tego gościa,bo to chyba nie błąd słownika... ;) ? odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.chello.pl @SEBO(L): to było do "@robala"... :) odpowiedz

robal - 7 godzin temu, *.supermedia.pl Szop i niedożywienie... odpowiedz

