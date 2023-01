Podsumowanie zgrupowania

Runjaić: Jestem zadowolony ze zgrupowania

Niedziela, 15 stycznia 2023 r. 17:44 Woytek i Mishka, źródło: Legionisci.com

Po ostatnim sparingu podczas zgrupowania w Turcji trener Legii Warszawa podsumował ostatnie tygodnie przygotowań. - Zakończyliśmy to zgrupowanie dwiema wygranymi, to zawsze miłe wygrać na koniec. Obie dzisiejsze gry były intensywne, ale piłkarze wytrzymali je całkiem dobrze - powiedział Kosta Runjaić.









- Pogoda nie miała wpływu na nasze przygotowania. Tylko jednego dnia zrobiliśmy regenerację, poza tym trenowaliśmy codziennie. Był odpowiedni balans pomiędzy ciężką pracą i regeneracją. Byliśmy w stanie zagrać dziś 2 razy po 90 minut, chyba po raz pierwszy od listopada. Mieliśmy drobne problemy ze zmianami w drugim meczu, ale chłopaki dali z siebie wszystko, walczyli. Mierzyliśmy się z dobrymi zespołami. Jestem zadowolony, że wygraliśmy i nikt nie odniósł urazu.



- Nie chcę komentować i oceniać testowanego Koreańczyka. To dobry chłopak, starać się pokazać z jak najlepszej strony. Nie jest pewne, jaką decyzję co do niego podejmiemy. Pozwólmy mu grać.



- Pytanie o transfery i sytuację kadrową jest w tym momencie nie na miejscu. Nie chcę tego komentować publicznie. Rozmawialiśmy o tym każdego dnia tutaj, znacie nasze plany. To nie jest odpowiedni czas, żeby teraz o tym rozmawiać.



- Mam nadzieję, że uraz Lindsaya Rose nie jest poważny. Miał wcześniej problemy z kolanem, dzisiaj spróbował zagrać, ale musieliśmy go zmienić po ok. 60 minutach. Generalnie jestem zadowolony, że zakończyliśmy to zgrupowanie bez poważnych urazów. Mieliśmy dobry plan przygotowań, świetne warunki. Jutro opuszczamy Turcję, przed nami ostatni etap przygotowań do startu rundy wiosennej.



- Igor Strzałek jest w dobrej formie, pokazał jakość, charakter, grał dobrze. Także dziś rozegrał bardzo dobrą pierwszą połowę.



- Jutro wracamy do Polski, we wtorek mamy wolne. Na środę i czwartek mamy zaplanowane po jednym treningu, w piątek czeka nas sparing z silnym przeciwnikiem. Potem będą 2 dni wolne, a po nich bezpośrednie przygotowania do meczu z Koroną.









