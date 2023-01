McCallum odchodzi z Legii

Ray McCallum odchodzi z koszykarskiej drużyny Legii Warszawa. Jak poinformował na pomeczowej konferencji trener Zielonych Kanonierów Wojciech Kamiński , zawodnik skorzystał z klauzuli wykupu zapisanej w umowie i zdecydował się na transfer do Francji. - Dziękuję także Rayowi, dla którego był to ostatni mecz w Legii Warszawa. Razem ze swoim agentem skorzystał z klauzuli zapisanej w umowie i przenosi się do Francji. Oczywiście francuski klub musi najpierw wpłacić określoną sumę pieniędzy. Życzymy mu powodzenia i szukamy jego następcy – powiedział po meczu trener.

Stary Sutener - 57 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Thanks for everything, good luck! Nieprawdopodobne jak cały zespół się rozłazi w tym sezonie. A miało być tak pięknie...... odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Thank you Ray, im very sad that you not stay in Legia. Good luck in France. odpowiedz

