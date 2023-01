Najbliższe plany legionistów

W poniedziałek rano zespół Legii Warszawa wrócił ze zgrupowania w tureckim Belek. Wtorek legioniści będą mieli wolny, ale w środę wrócą do normalnych zajęć. Na piątek zaplanowany jest mecz towarzyski z niemieckim drugoligowcem 1.FC Magdeburg. Plan Legii na bieżący tydzień: wtorek - wolne środa - trening godz. 11:30 czwartek - trening godz. 11:30 piątek - sparing z 1.FC Magdeburg godz. 19:00 sobota - trening godz. 10:30 niedziela - wolne

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl A kiedy przygotowania do meczu z Koroną? Bo nie widzę na rozkładzie. odpowiedz

Filet Legia - 1 godzinę temu, *.185.50 @Wyrwikufel: Pewnie cały następny tydzień bo to będzie cieżki mecz ???? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.