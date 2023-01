Uroczystość nadania Muzeum Legii Warszawa imienia Wiktora Bołby

We wtorek, 17 stycznia o godz. 15:30, na stadionie przy Łazienkowskiej odbędzie się uroczystość nadania otwartego w 2006 r. Muzeum Legii imienia Wiktora Bołby. Uroczystość zaplanowano w dniu pierwszej rocznicy śmierci założyciela i kustosza muzeum. Wcześniej, o godz. 14:30, na Cmentarzu Komunalnym Północnym na grobie Wiktora Bołby nastąpi złożenie kwiatów przez delegację klubu z Łazienkowskiej. Godzinę później w Muzeum Legii odbędą się uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Wiktorowi, a także nazwania klubowej placówki jego imieniem. W uroczystości weźmie udział rodzina ś.p. Wiktora, a także zaproszeni goście. Od godz. 16:15 w Legia SportsBar przy Łazienkowskiej Wiktora wspominać będą jego przyjaciele i znajomi. Zostanie także wyświetlony film wspominkowy. Ta część będzie otwarta dla wszystkich kibiców Wiktor Bołba Zmarł 17 stycznia 2022 roku w Warszawie w wieku 64 lat. Był założycielem i kustoszem Muzeum Legii Warszawa, dziennikarzem tygodnika „Nasza Legia”. Jako kibic, a później pracownik, związany był z klubem z Łazienkowskiej przez ponad 50 lat. Obecnie Muzeum Legii opiekują się Adam Dawidziuk i Grzegorz Karpiński. Otwarte jest w dni powszednie, w godzinach 11:00-17:00, wstęp bezpłatny.

