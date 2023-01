Złoto Klepacz w Grand Prix ISSF w Słowenii

W słoweńskiej miejscowości Ruše trwają zawody strzeleckie z cyklu Grand Prix ISSF, w których startują zawodnicy Legii. Tomasz Bartnik zajął 5. miejsce w konkurencji karabinu pneumatycznego, legionista z wynikiem 632.2 pkt. wygrał eliminacje do finału. Katarzyna Klepacz wraz z Julitą Borek (Dwór Grunwaldzki Poznań) i Joanną Wawrzonowską (Flota Gdynia) zdobyły złoty medal w drużynie w konkurencji pistolet pneumatyczny. W meczu finałowym Polki pewnie pokonały reprezentację Gruzji 16-6.

