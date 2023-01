Kibice Korony przyjadą pociągiem rejsowym

Koroniarze bilety pociągowe kupują we własnym zakresie, z kolei wejściówki na mecz, również dla osób jadących samochodami, sprzedawane są po 40 złotych. Podczas ostatniej wizyty na naszym stadionie, na koniec listopada 2019 roku, fani Korony obecni byli w 238 osób z czterema flagami. Rok wcześniej - w grudniu 2018 roku "Scyzoryki" przybyli w 457 osób, prezentując oprawę "Koroniarze na szlaku". W sezonie 2017/18, fani z Kielc przyjechali na nasz stadion dwukrotnie - najpierw w lipcu 2017 roku w 215 os., a następnie pod koniec kwietnia 2018 r. w 200 osób.

