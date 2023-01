Tenis

Srebrny medal Kluczyńskiego na MP U-16 w deblu

Poniedziałek, 16 stycznia 2023 r. 19:13 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tenisista Legii Warszawa, Jan Kluczyński zdobył srebrny medal Halowych Mistrzostw Polski do lat 16 w deblu. W zawodach rozegranych w Toruniu, legionista w parze z Janem Chłodnickim z Górnika Bytom dotarł do finału, a w nim przegrali z Antonim Kasperskim i Janem Sadzikiem 3-6, 2-6.



Z kolei Marie Charlotte Monnier podczas międzynarodowego turnieju Tennis Europe do lat 14 w Siauliai na Litwie, zajęła miejsce drugie zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej.



Wyniki Kluczyńskiego w deblu w MP U-16:

I runda: Jan Kluczyński/Jan Chłodnicki (Górnik Bytom) - Suprun/Tomczykowski 6-2, 6-2

1/4 finału: Kluczyński/Chłodnicki - Gadzaliński/Wieczorek 7-5, 6-7(5), 10-7

1/2 finału: Kluczyński/Chłodnicki - Jan Nowacki/Hubert Plenkiewicz (CKT Grodzisk Maz.) 4-6, 7-6(6), 10-8

Finał: Kluczyński/Chłodnicki - Antoni Kasperski/Jan Sadzik (KT Błonia Kraków) 3-6, 2-6