Wyniki Berkiety i Rowińskiej przed juniorskim Australian Open

Tenisiści Legii szykują formę przed zbliżającym się prestiżowym, juniorskim wielkoszlemowym turniejem Australian Open i zagrali w AGL Loy Yang Traralgon International 2023. Tomasz Berkieta (38. ITF) odpadł w pierwszej rundzie z turniejową "11" - Australijczykiem, Haydenem Jonesem. W deblu w parze z Austriakiem, Joelem Schwaerzlerem dotarł do półfinału. Malwina Rowińska (64 ITF) uległa niżej notowanej Australijce, Alanie Subasic, zaś w deblu, w parze z Amerykanką, Anyą Murthy dotarły do półfinału. Wyniki legionistów w AGL Loy Yang Traralgon International 2023, w singlu: I runda: Tomasz Berkieta - Hayden Jones (Australia) 6-4, 6-7(5), 4-6 I runda: Malwina Rowińska - Alanie Subasic (Australia) 3-6, 1-6 Wyniki legionistów w AGL Loy Yang Traralgon International 2023, w deblu: I runda: Malwina Rowińska/Anya Murthy (USA) - Irina Balus/Nina Vargova (Słowacja) 6-2, 2-6, 11-9 II runda: Rowińska/Murthy - Malak El Allami (Maroko)/Francesca Pace (Włochy) 6-2, 7-5 1/4 finału: Rowińska/Murthy - Nikola Daubnerova (Słowacja)/Ranah Akua Stoiber (Wielka Brytania) w.o. 1/2 finału: Rowińska/Murthy - Mirra Andreeva/Alina Korneeva (Rosja) 2-6, 2-6 I runda: Tomasz Berkieta/Joel Schwaerzler (Austria) - Atakan Karahan (Turcja)/Rei Sakamoto (Japonia) 2-6, 6-3, 10-8 II runda: Berkieta/Schwaerzler - Hayden Jones (Australia)/Danił Panarin (Rosja) 6-3, 6-1 1/4 finału: Berkieta/Schwaerzler - Lennon Roark/Hayato Matusoka (Japonia) 6-3, 3-6, 10-7 1/2 finału: Berkieta/Schwaerzler - Learner Tien/Copper Williams (USA) 4-6, 6-3, 5-10

